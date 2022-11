BioShock: le réalisateur promet une adaptation Netflix fidèle au jeu

Partager







En entrevue avec Collider, le réalisateur Francis Lawrence a donné des nouvelles rassurantes sur l’adaptation Netflix à venir du jeu culte BioShock.

Même si le film est encore très tôt dans son processus créatif, Lawrence a tout de même tenu à rassurer que tout se passe bien en coulisses. «[...] je ne me suis certainement pas senti étouffé de quelque façon que ce soit [...] par Netflix», explique-t-il en entrevue. «Je veux dire, essentiellement moi, Cameron [MacConomy] [...] et Michael [Green] sommes en train de faire ce que nous voulons faire, ce qui est génial. Une grande partie reste vraiment fidèle au jeu lui-même et nous discutons avec Take-Two [Interactive] et [avec le créateur de BioShock] Ken Levine.»

Ces dernières informations sont somme toute très rassurantes pour les amateurs de la célèbre franchise dystopique. Ce n’est toutefois pas étonnant sachant que Lawrence considère BioShock comme «l’un des meilleurs jeux jamais créés.»

Il pense également que c’est l’un des jeux les plus visuellement uniques à avoir été créé. «L’autre chose, et c’est l’une des choses qui m’a toujours plu, c’est qu’il est très thématique. Il y a de vraies idées et philosophies avec la franchise du jeu, et c’est vraiment, vraiment, vraiment réfléchi», a-t-il ajouté.

Malgré sa confiance, Lawrence est pleinement conscient de la façon dont les films de jeux vidéo ont échoué dans le passé. Il pense toutefois que BioShock a quelque chose de différent à offrir et croit au succès de son adaptation. «Parfois, les jeux ont une belle esthétique ou quelque chose comme ça, mais j’ai souvent l’impression qu’ils finissent par être vides, parce qu’ils ne sont pas construits à partir d’idées [solides]. Le fait est que BioShock l’est vraiment. [Avec] toute la mythologie de ce monde et les idées derrière tout cela, il y a tellement [de potentiel].»

Le réalisateur de l’adaptation Netflix de BioShock a un parcours professionnel impressionnant, mais aussi très varié. On le connaît principalement pour la réalisation de Constantine, I Am Legend, quatre films dans la saga Hunger Games, mais aussi de nombreux vidéoclips de musique. Il a notamment travaillé avec Britney Spears, Justin Timberlake, Lady Gaga, Audioslave et Garbage, pour n’en nommer que quelques-uns.

