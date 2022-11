La population mondiale a dépassé les 8 milliards de personnes

Partager







La population mondiale dépasse maintenant les 8 milliards d’habitants, selon l’estimation officielle des Nations unies. C'est impressionnant, quand on sait qu'il y avait «seulement» 2,5 milliards d'habitants en 1950.

Pour l'ONU, cette croissance est le résultat «d'une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine».

Évidemment, surtout en pleine COP27, il ne faut pas perdre de vue que l'augmentation de la population «amplifie l'impact environnemental du développement économique», rappelle l'ONU.

Mais même avec une croissance projetée de 9 milliards en 2037 et un pic à 10,4 milliards dans les années 2080, la planète a techniquement assez de ressources pour que tous puissent vivre dans des conditions décentes, selon une récente étude.

Pour les Occidentaux, ça veut toutefois dire qu'il faudra consommer moins: voici de quoi notre vie quotidienne aurait l'air si on respectait les ressources de la planète.

«Notre impact sur la planète est déterminé bien plus par nos comportements que par notre nombre», résume d'ailleurs pour l’AFP Jennifer Sciubba, chercheuse en résidence au cercle de réflexion Wilson Center.

Les pays où la consommation de ressources matérielles et les émissions de GES par habitant sont les plus élevées sont généralement ceux où le revenu par habitant est le plus élevé et non ceux où la population augmente rapidement, rappelle l'ONU.

Défis pour les pays pauvres

Actuellement, la croissance démographique pose de redoutables défis aux pays les plus pauvres, où elle se concentre le plus.

AFP

L’Inde, pays de 1,4 milliard d’habitants, deviendra le plus peuplé du monde en 2023, surpassant la Chine. Le pays devrait connaître ces prochaines décennies une explosion de sa population urbaine avec des mégapoles déjà surpeuplées et en manque d’infrastructures essentielles. À Bombay, 40% environ de la population vit dans des bidonvilles, des zones de misère surpeuplées, constituées de baraquements de fortune, pour la plupart dépourvues d’eau courante, d’électricité et de toilettes.

Plus de la moitié de la croissance de la population d’ici 2050 viendra de seulement 8 pays, selon l’ONU: la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.

Et à la fin du siècle, les trois villes les plus peuplées au monde seront africaines: Lagos au Nigeria, Kinshasa en RD Congo et Dar Es Salaam en Tanzanie.

- Avec les informations de l'AFP

