Michel Sardou est très en colère contre les cyclistes

Michel Sardou n'en peut plus des cyclistes qui «grillent tous les feux rouges».

Le chanteur, qui a annoncé son grand retour à la scène pour la fin 2023, était l'invité de 20h30 le dimanche, sur France 2, et il a fait part de son exaspération. Évoquant les différences entre le passé et le présent, il n'a pas mâché ses mots.

«Il y avait des grèves, il y avait la guerre, il y avait des problèmes de fric, il y avait tout. Mais on n'était pas emmerdé sur les autoroutes, on pouvait rouler à la vitesse qu'on voulait. Il n'y avait pas les trottinettes qui, vraiment, nous les cassent. Et il n'y avait pas les vélos que je ne supporte pas. Ils grillent tous les feux rouges», a-t-il entamé.

Et son agacement est tel, qu'il pourrait perdre son sang-froid. «Le prochain, je me le fais. Voilà», a-t-il lancé.

Les cyclistes sont prévenus, même si la violence ne règle jamais rien, Michel Sardou, en plus de reprendre la route, est sur le sentier... de la guerre!

