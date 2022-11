Pirates des Caraïbes: le «spin-off» avec Margot Robbie a été abandonné

Partager







Le projet «spin-off» de Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie a été abandonné.

En juin 2022, les dirigeants de Disney ont annoncé qu'ils développaient un nouveau film au sein de la franchise, Christina Hodson en écrivant le scénario et l'actrice australienne en étant l'actrice principale. Mais dans une nouvelle entrevue pour Vanity Fair, cette dernière a révélé que le studio avait décidé d'abandonner le concept.

« Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d'avoir plus d'une histoire avec une protagoniste, pas un film totalement féminin, mais juste un type d'histoire différent, ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool, mais je suppose qu'ils ne veulent pas le faire », a-t-elle déclaré.

Un sixième film encore sans titre de la série Pirates des Caraïbes serait cependant toujours en préparation. Reste à savoir si Johnny Depp reprendra le rôle de Jack Sparrow ou si la saga ira dans une direction totalement différente.

Quant à Margot Robbie, si ce projet a été rangé au placard, elle a toujours un agenda bien rempli. L'actrice est en phase de préproduction d'un antépisode d'Ocean's Eleven et fait actuellement la promotion de Babylon. Réalisé par Damien Chazelle, le drame d'époque met également en vedette Brad Pitt, Jean Smart et Tobey Maguire.

« C’était le personnage le plus épuisant, physiquement et émotionnellement, que j’aie joué, et de loin. Elle demande tellement de vous qu'elle m’a laissée en morceaux, a partagé la vedette de 32 ans, à propos de son personnage, l'actrice Nellie LaRoy. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le chaos que faire un film représente et ça montre à quel point c'est n'importe quoi, mais aussi à quel point c'est la plus grande chose de tous les temps. Et, littéralement, le filmer c'était exactement la même chose. C'était tellement fou et tellement amusant et incroyable et tout simplement absurde. C'était la meilleure expérience de ma vie. »

Babylon sortira dans les salles françaises le 18 janvier prochain.