Une photo de l’homme avec le plus gros nez de tous les temps est devenue virale dans les derniers jours et c’est impressionnant

Au cours des derniers jours, si vous avez circulé sur l’autoroute de l’information, vous avez peut-être vu passer une photo montrant Thomas Wedders.



Qui ça?

• À lire aussi: Un gars a gagné le «championnat d’être étendu longtemps» et son record est complètement ridicule

Thomas Wedders, un homme ayant vécu au XVIIIe siècle, a marqué l’histoire en raison de son nez gigantesque.



Un statue de cire à son effigie est en démonstration au musée Ripley’s Believe It Or Not de Londres et c’est cette dernière qui figure sur la photo devenue virale dans la dernière semaine, à la suite de sa publication par le compte Twitter Historic Vids.



Selon Guinness World Records, qui homologue le record de Wadders, son nez mesurait 7,5 pouces, soit 19 centimètres.

L’Anglais se servait, à son époque, de sa particularité physique pour travailler dans un cirque, dans le volet «freak show» de ce dernier.

• À lire aussi: Un homme fracasse le record de «mangeage» de piments forts

Comme bien des personnes ayant des caractéristiques ou des malformations physiques hors-normes parfois «condamnées» à user de leur excentricité pour gagner leur pain, Wedders n’était pas nécessairement bien perçu par ses contemporains.



Un article du magazine The Strand paru en 1896 (soit tout de même plus de 100 ans après sa mort) dit de lui qu’il vivait dans un état d’esprit, tout au mieux, d’abjecte idiotie.

Thus, if noses were ever uniformly exact in representing the importance of the individual, this worthy ought to have amassed all the money in Threadneedle Street and conquered all Europe, for this prodigious nose of his was a compound of the acquisitive with the martial. But either his chin was too weak or his brow too low, or Nature had so exhausted herself in the task of giving this prodigy a nose as to altogether forget to endow him with brains; or perhaps, the nose crowded out this latter commodity. At all events, we are told this Yorkshireman expired, nose and all, as he had lived, in a condition of mind best described as idiocy the most abject.