Voici où précommander le PlayStation VR2

Il est maintenant possible de précommander le nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR2, dont la sortie est prévue le 22 février prochain.

En plus du casque, on peut également précommander la station de recharge pour les manettes PlayStation VR2 Sense et l'ensemble comprenant Horizon Call fo the Mountain.

PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain Comprenant le casque de réalité virtuelle et deux contrôleurs Sense et un copie numérique de Horizon Call of the Mountain *Les prix peuvent changer sans préavis. 819,99 $ Best Buy Canada

819,99 $ Amazon Canada

819,99 $ Walmart Canada

Station de recharge pour PlayStation VR2 Sense Pour recharger les contrôleurs *Les prix peuvent changer sans préavis. 64,99 $ Amazon Canada

64,99 $ Best Buy Canada

Les jeux PS VR2 sont également en précommande sur le PlayStation Store.

