10 objets technos pour passer l’hiver

Que ce soit pour se réchauffer, contourner les problèmes associés à l’hiver ou au contraire profiter de la neige, voici 10 objets technos à considérer pour la saison froide.

Rien ne vous empêche d’utiliser votre barbecue en plein hiver. Pour ceux qui n’ont pas de barbecue, ou qui refusent de sortir à –20 degrés pour cuisiner (je ne vous juge pas), Ninja offre un grill d’intérieur, assez chaud (500F) pour laisser de belles marques de cuisson sur un steak ou sur une tranche de chou-fleur. Le thermomètre intelligent de ce modèle permet en prime cuisiner avec précision, si on aime par exemple son steak medium-saignant ou son chou-fleur medium-croquant. L’appareil peut aussi être utilisé comme friteuse à air, four et plaque de cuisson.

Prix : 329,99$

La marque Ember est la référence pour les tasses chauffantes. Le nouveau modèle, la Ember Mug 2, est capable de maintenir votre boisson chaude à une température constante (entre 50 et 62,5 degrés Celsius) pour toute la journée sur son chargeur sans fil, ou pendant 1h30 sans ce dernier. Un essentiel pour les amateurs de café, de thé et de Nesquik aux fraises chaud.

Prix : 139,99$.

Est-ce qu’il existe quelque chose de plus désagréable dans la vie que de s’asseoir sur un siège de toilettes froid? Permettez-moi d’en douter. C’est probablement ce qui explique pourquoi les amateurs de bidets chauffants deviennent si accros à cette technologie populaire au Japon, notamment, mais encore peu répandue ici. Ce modèle conçu au Canada offre aussi toutes les fonctionnalités recherchées pour l’hiver, comme un ventilateur à air chaud et un système de chauffage d’eau en continu. Et vous serez en plus protégé contre la prochaine pénurie de papier de toilettes.

Prix : 429$

Le Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde est gros. Aussi gros que son nom. J’ai toutefois pris goût au cours des derniers mois à cet appareil qui purifie l’air avec un filtre HEPA (il est capable d’éliminer le formaldéhyde, les gaz, les odeurs, et même de réduire la concentration dans l’air des virus comme ceux de la grippe et de la Covid-19) et qui l’humidifie, ce qui est pratique dans nos pièces chauffées et sèches l’hiver. À quand un modèle capable aussi de chauffer l’air?

Prix : 1149,99$

Avec un système d’alimentation sans coupure, vous pourrez profiter pendant un certain temps de votre ordinateur et de tous vos appareils électroniques pendant une panne de courant. Oui, ça inclut votre bidet chauffant. Ce modèle n’est pas le moins cher sur le marché, mais il est d’une bonne qualité et sa batterie peut être remplacée, ce qui n’est pas toujours le cas avec ces appareils.

Prix : 289,99$

Quand il fera -30 degrés dehors, les gants chauffants de Motion Heat pourront se chauffer à une température pouvant atteindre 60 degrés Celsius. Pour les curieux, c’est plus chaud que la température visée pour un steak medium saignant. Heureusement, vous pouvez aussi choisir un niveau plus bas. Notons que Motion Heat offre aussi une veste chauffante et des semelles chauffantes.

Prix : 259,99$

Vous pourriez évidemment acheter des semelles chauffantes Motion Heat et les porter dans vos pantoufles à l’intérieur, mais ça me semble un peu trop complexe pour rien. Pour dorloter ses pieds à la maison, mieux vaut opter pour une solution un peu moins techno, comme les pantoufles Magic Bag, dont les graines de lin à l’intérieur se réchauffent au micro-ondes en 30 secondes. Celles-ci peuvent aussi être mises au congélateur pour se refroidir les pieds, pour une raison qui m’échappe.

Prix : 24,99$

Le thermostat intelligent Sinopé TH1123WF peut non seulement être contrôlé avec son téléphone, mais il est aussi compatible avec la fonctionnalité Éco Sinopé, qui permet de réduire intelligemment sa consommation d’énergie et d’économiser, surtout si on souscrit à la tarification dynamique d’Hydro-Québec. Notons que pour ceux qui veulent réduire encore plus leur facture énergétique, Sinopé a lancé cette semaine un nouveau contrôleur de chauffe-eau intelligent, le Calypso. Des achats qui se payent tout seuls avec le temps.

Prix : 124,99$

Un drone pour se filmer en ski alpin, en ski de fond ou en motoneige : le Skydio 2+ est exactement le genre de gadget qui pourrait me convaincre d’acheter un habit de neige cet hiver. Celui-ci peut nous suivre automatiquement grâce à la reconnaissance d’image, mais aussi effectuer des trajets prédéfinis avec des angles de caméras prévus à l’avance pour obtenir des images saisissantes. Attention cependant : le modèle de base est un peu limité, avec seulement une batterie, par exemple. Vous voudrez probablement payer un peu plus pour obtenir un ensemble plus avancé, comme le Skydio 2+ Sports.

Prix : environ 1200$

J’ai eu mes premiers cours de ski alpin à 8 ans. À cette époque, sur le mont Béchervaise de Gaspé, nous étions 10 enfants pour 2 professeurs. En fait, pas vraiment. Ils étaient 9 enfants pour un professeur, et j’avais l’autre à moi tout seul, parce que j’étais trop mauvais (et incapable de monter sur le t-bar). Je me suis juré plus tard de ne plus jamais refaire de ski et de passer nos sorties scolaires de ski à jouer à Magic : The Gathering, bien au chaud dans le chalet au bas de la côte. À 17 ans, mes amis (dont une prof de ski) m’ont convaincu d’y retourner. Je suis encore tombé du t-bar. Et il m’a fallu une heure pour descendre la piste familiale, qui prend normalement 15 minutes. Une chance que mes amis étaient patients. Je me suis juré de ne plus refaire de ski. Est-ce qu’un système communication comme le Smith x Aleck, qui s’installe dans son casque pour discuter avec ses amis en dévalant les pentes, aurait été suffisant pour me faire changer d’idée et me faire tomber en amour avec le ski? Probablement pas. Mais au moins, j’aurais pu discuter avec eux à partir du chalet.

Prix : 180$