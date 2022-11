COVID-19, grippe, VRS: le masque recommandé pour tous dans les lieux publics achalandés

Partager







Avec la montée des virus respiratoires, la Santé publique recommande le port du masque pour tous dans les lieux publics achalandés, sauf pour les garderies et les écoles.

• À lire aussi: Les mesures sanitaires ont-elles vraiment affaibli notre système immunitaire?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce mercredi lors d’un point de presse en compagnie du directeur national de la Santé publique, Dr Luc Boileau, et du sous-ministre adjoint, Daniel Desharnais.

s

En raison de la fragilité du réseau de la santé et de la montée des virus respiratoires, trois principales recommandations sont émises.

Porter le masque dans les lieux publics achalandés, pour tout le monde, à l'exclusion des écoles et des garderies. Se laver les mains régulièrement, particulièrement pour limiter la propagation de l'influenza. Rester à la maison lorsqu'on fait de la fièvre et porter un masque dès l'apparition de symptômes.

«On a un cocktail épicé pour les prochaines semaines. Il est temps de revenir à nos bonnes habitudes de prudence et de vigilance», a insisté le Dr Luc Boileau, avant de prévenir que la saison de la grippe est entamée et pourrait être plus virulente cette année.