13 vedettes québécoises à suivre pour de l'inspiration déco

Quand vient le temps de décorer (ou redécorer) son chez-soi, on est plusieurs à se tourner vers les réseaux sociaux et particulièrement Instagram pour s'inspirer. Heureusement, ce ne sont pas les comptes inspirants qui manquent, et particulièrement au Québec!

En plus de certains créateurs de contenu populaires, on aime suivre certaines personnalités publiques québécoises qui ont, visiblement, l'oeil pour la déco!

Voici 13 vedettes québécoise qui ont des décors à faire rêver:

1. Sarah-Jeanne Labrosse

2. Mariana Mazza

3. Catherine St-Laurent

4. Karine Gonthier-Hyndman

5-6. Bianca Gervais et Sébastien Diaz

7. Pénélope McQuade

8. Karine Vanasse

10. Alexandre Champagne





