Elisabeth Rioux met accidentellement en ligne une vidéo à saveur sexy pendant plusieurs minutes

Partager







Elisabeth Rioux a publié sans le vouloir une vidéo aux propos sexy sur Instagram, alors que celle-ci était adressée à l’homme mystérieux qu’elle fréquente.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux filme Cath d’OD en train d’uriner et le partage sur Instagram

L'influenceuse et femme d'affaires était de passage dans la ville de Québec pour participer à un évènement corporatif et la première neige a chamboulé les plans de retour à la maison. C’est donc au Château Frontenac qu’Elisabeth et une associée ont été logées pour la nuit.

Elisabeth a voulu donner un aperçu de la chambre à ses abonnés Instagram, mais également à son copain dans une vidéo qui disait des choses plus intimes. Dans la rapidité des évènements, Elisabeth a publié au grand jour la version qui devait être secrète.

Instagram / Elisabeth Rioux

Dans celle-ci, on l’entend dire « Bon, fait que je vais juste te présenter la chambre pour te faire savoir qu'on aurait pu avoir un intense sex night here, seuls, pas de bébé, Château Frontenac. En plus, ils nous ont donné la meilleure chambre, genre la chambre en coin, genre vue sur le fleuve qu'on ne voit absolument pas live parce que y a une tempête de neige. Which tempête de neige c'est genre le meilleur moment de toute la vie pour avoir plein de sexe mais regarde, c'est ça la vie, mais c'est super joli, c'est super beau pis j'aurai du sexe avec Marilou bye on se mangera la n**** bye »

• À lire aussi: Elisabeth Rioux ramasse les «influenceurs» du vol vers Cancún sur Instagram

Après la publication, Elisabeth a reçu une tonne de messages privés de ses abonnés lui disant que c’était certainement une erreur de publication. Même sa sœur lui a écrit.

Instagram / Elisabeth Rioux

Instagram / Elisabeth Rioux

• À lire aussi: Un an après, Elisabeth Rioux raconte l'histoire de sa relation abusive

Élisabeth était dans la douche quand son amie est venue lui dire ce qui se passait sur Instagram. Après avoir supprimé la vidéo, la fondatrice d’Hoaka a décidé de la remettre en story de s’exposer elle-même et de mettre la situation à son avantage.

Instagram / Elisabeth Rioux

Cette histoire hilarante confirme qu’Elisabeth est en couple. On a bien hâte d’en apprendre plus!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s