Le iPhone 13 et les appareils Samsung à partir de 0$ pour un temps limité

Partager







L'événement Novembre Foudroyant bat son plein chez Vidéotron et des offres sur le iPhone 13 et les téléphones Samsung sont actuellement en vigueur.

• À lire aussi: Rabais de 25 $ sur des jeux populaires Nintendo Switch à ne pas manquer

• À lire aussi: Microsoft baisse le prix de la Xbox Series S à 299,99$ pour les Fêtes

Jusqu’au 22 novembre, Vidéotron offre l’iPhone 13 d’Apple à partir de 0$ avec un forfait de 24 mois, grâce au Crédit retour. Il ne suffit que de faire évaluer votre ancien appareil en magasin dans les 30 jours suivant votre achat et obtiendrez ainsi un crédit d’échange d'au moins 300 $.

En parallèle, Vidéotron offre également une sélection de téléphones intelligents Samsung, tels que le Samsung Galaxy S21 FE 5G et le Galaxy Z Flip4, à partir de 0$ avec un forfait de 24 mois et le Crédit retour. Cette promotion se termine le 30 novembre.

De plus, il est possible de combiner un forfait Mobile à un service Internet et économisez 120 $ par année.

Rendez-vous sur le site de Vidéotron pour plus d'informations sur les offres en cours.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s