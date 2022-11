Microsoft baisse le prix de la Xbox Series S à 299,99$ pour les Fêtes

Partager







À quelques jours du Vendredi fou, Microsoft baisse le prix de sa petite console de nouvelle génération.

Habituellement affichée à 379,99 $, on peut se procurer la Xbox Series S de 512 Go à 299,99 $ pour un temps limité sur le Microsoft Store et chez la plupart des détaillants participants.

En plus de la console, plusieurs accessoires Xbox populaires et autres produits Microsoft ont aussi eu droit à des rabais avec la promotion du Vendredi fou.

