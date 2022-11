Pré-Vendredi fou: Des forfaits tout inclus à moins de 999 $

Partager







Arrêtez tout! La compagnie Sunwing a décidé de devancer le Vendredi fou et de proposer des forfaits tout inclus à Cuba à rabais dès maintenant.

En ce moment, il est possible de mettre la main sur des vacances dans un hôtel tout inclus cubain à moins de 999$ par personne!

Les forfaits sont proposés dans des resorts 4 étoiles et demie aussi bien que 2 étoiles et demie.

Des exemples?

Au moment d’écrire ceci, on trouve un forfait tout inclus de 7 jours à l’hôtel Playa Costa Verde (4 étoiles), à Holguin, pour 695$ par adulte, pour la semaine du 14 décembre.

Un séjour d’une semaine au Memories Varadero Beach Resort (3 étoiles 1/2), à Varadero, se détaille quant à lui à 665$ par personne, pour la semaine du 6 décembre.

Du côté de Cayo Santa Maria, on peut réserver un voyage de 7 jours à l’hôtel Starfish Cayo Santa Maria (3 étoiles 1⁄2) à 635$, pour un séjour débutant le 3 décembre.

Pour un peu plus de luxe, toujours à Cayo Santa Maria, il est possible de miser sur le Sanctuary at Grand Memories Santa Maria. Un forfait d’une semaine dans cet hôtel 4 étoiles 1/2 débutant le 14 décembre revient à 825$ par personne.

Les départs se font de Montréal dans ces cas-ci.

D’autres dates sont offertes, ainsi que plusieurs autres hôtels. Les aubaines sont assez concentrées au mois de décembre, mais on en trouve aussi à l’hiver 2023. Bonnes recherches!

