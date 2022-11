Quentin Tarantino n'aime vraiment pas le cinéma d'aujourd'hui

Partager







Pour Quentin Tarantino, la période actuelle est la pire de l'histoire d'Hollywood.

Lors du dernier épisode du podcast Video Archives, le réalisateur de Pulp Fiction et le scénariste Roger Avary ont discuté du film Star 80, réalisé par Bob Fosse en 1983. Dans le cadre de la conversation, Quentin Tarantino a affirmé que les films des années 1950, 1980, et aujourd'hui ne sont pas aussi bons que les autres périodes.

« Même si les années 80 ont été l'époque où j'ai probablement vu plus de films dans ma vie que jamais - du moins en ce qui concerne les sorties au cinéma, a-t-il déclaré. Je pense que le cinéma des années 80 est, avec celui des années 50, la pire période de l'histoire d'Hollywood. Elle n'est égalée que par l'époque actuelle ! »

Cependant, le cinéaste a poursuivi en affirmant que le nombre de films mal notés sortis au cours de ces décennies signifie que les productions de qualité se démarquent vraiment.

« Ce qui est bien quand on est dans une mauvaise époque du cinéma hollywoodien, ce sont (les films) qui ne se conforment pas, ceux qui sortent du lot. Ces sorties sortent du lot, je les appelle littéralement des classiques d'archives », a poursuivi le réalisateur.

Quentin Tarantino a sorti son film le plus récent, Once Upon a Time in Hollywood, en 2019.