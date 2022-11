Vendredi fou: des vols à moins de 699 $ pour l’Europe, les États-Unis et le Sud

Partager







Des vols vers l’Europe, le Sud et les États-Unis à moins de 699 $ et des forfaits tout inclus à rabais: c’est ce qu'offre Transat dans le cadre de son Vendredi fou anticipé qui commence... aujourd’hui!

Du 17 au 27 novembre, la compagnie offre 15 000 sièges à moins de 699 $ sur des vols vers plusieurs destinations européennes, caribéennes, américaines ou même canadiennes. Cela s’applique à des départs entre le 17 novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

En ce moment, par exemple, on voit des vols vers la belle Dublin, en Irlande, affichés à 676 $ aller-retour pour un départ de Montréal au mois de mai 2023.

Des vols aller-retour Montréal-Paris reviennent quant à eux à 678 $ pour certaines dates dans la première moitié de mars 2023.

Plutôt envie de soleil? Vous pourriez payer autour de 255 $ pour des vols Montréal-Miami au mois de décembre 2022 ou encore 428 $ pour un aller-retour vers La Havane, à Cuba, en janvier.

Plusieurs autres destinations sont proposées, et des départs de Québec et Ottawa sont aussi possibles.

Les forfaits vacances à rabais

Transat offre aussi, dès aujourd’hui, des forfaits vacances à prix réduit pour le Sud et l'Europe. Le rabais peut aller jusqu'à 500 $ pour un forfait pour deux.

Par exemple, vous pourriez aller faire le plein de vitamine D à Cuba dans l'hôtel tout inclus Brisas Guardalavaca de Holguin (3 étoiles) pour 769 $ par personne, en avril 2023.

Une semaine tout compris au Mexique au Now Emerald Cancun (4 étoiles 1⁄2) revient quant à elle à 1399 $ par personne en décembre 2022.

Du côté de l’Europe, on trouve des «deals» comme un forfait vols et hébergement de 8 jours dans le sud du Portugal pour 1339 $ par personne, en octobre 2023, dans un appartement 4 étoiles du Oceanus Aparthotel à Albufeira.

Ce solde du Vendredi fou se termine le 27 novembre, et les vols et forfaits à petit prix sont offerts en quantité limitée. On vous laisse donc à vos recherches!

