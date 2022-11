Vous pouvez maintenant bloquer votre ex de votre compte Netflix et voici comment

Partager







Netflix a lancé ce mercredi une nouvelle fonctionnalité vous permettant de déconnecter — à distance — des appareils de votre compte. Vous l’aurez donc compris: ça signifie que vous pouvez maintenant bloquer votre ex ou votre belle-mère à leur insu.

Dans la section «Gérer l’accès et les appareils», qui se retrouve dans les paramètres du compte, vous pourrez voir tous les appareils liés. L’administrateur (celui qui paie la facture tous les mois) peut désormais, à cet endroit, déconnecter un appareil en un seul clic.

Cette fonctionnalité «très demandée pour aider les membres à gérer la sécurité de leur compte» est désormais accessible à tous les usagers des quatre coins du monde, précise Netflix par voie de communiqué.

«À l’approche de la période des Fêtes, bon nombre de nos membres seront en déplacement et regarderont Netflix où qu’ils se trouvent. Se connecter à votre compte pendant que vous êtes à l’hôtel ou même chez un ami est simple et intuitif, mais parfois les gens oublient de se déconnecter», remarque l’entreprise, qui compte plus de 220 millions d’abonnés dans le monde.

Comment s’y prendre

En accédant à votre compte administrateur, allez sur votre avatar puis cliquez sur «Compte». Vous y retrouvez des informations comme les détails de votre abonnement, de la facturation et du plan choisi, ainsi que tous les profils liés à votre compte.

Dans la section «Sécurité et confidentialité», vous pourrez cliquer sur «Gérer l’accès et les appareils».

Vous y verrez alors la liste des appareils qui ont récemment utilisé votre compte, le profil que ces appareils ont utilisé et leur emplacement. Vous aurez alors le choix de déconnecter un appareil ou encore changer le mot de passe.

En guerre contre le partage

Avec cette nouvelle option, Netlfix continue sa croisade contre les partages de mot de passe.

Selon le magazine Variety, Netflix estime le nombre de ménages non payant dans le monde à 100 millions, dont plus de 30 millions seraient aux États-Unis et au Canada. Ces partages de compte coûtent environ 6 milliards $ américains par année au géant du streaming.

En octobre dernier, Netflix a lancé la fonction permettant le transfert de profil vers un compte payant, permettant à la personne de conserver son historique de visionnement, des recommandations et sa liste de lecture.

