Comment acheter en ligne sans souci

La fin de l’automne représente la période la plus lucrative pour les détaillants et les boutiques en ligne. Mais les entreprises ne sont pas les seules à lorgner nos portefeuilles, les fraudeurs et autres cybercriminels aussi.

Avec la très grande popularité des achats en ligne, il devient primordial de protéger vos données et vos informations personnelles contre ces derniers.

Comme chaque année à l’aube de la période des fêtes, Google propose ses recommandations pour identifier les commerçants légitimes, protéger vos informations personnelles et de paiement et éviter les escroqueries et les tentatives d’hameçonnage.

Bien entendu, Google suggère ses propres services et appareils dans ses recommandations, mais l’essentiel, ici, c’est de se protéger.

Protéger vos cartes de crédit

Même si les sociétés de crédit – comme Mastercard ou Visa – protègent bien vos transactions contre les fraudes, il convient de bien faire attention.

Les Google et Apple de ce monde ont mis au point des systèmes de paiement à l’aide de jetons, spécifiques à l’appareil et associés à un code de sécurité dynamique –qui change à chaque transaction. Si un fraudeur venait à s’emparer d’un code à usage unique, il ne pourrait l’utiliser.

Google

Donc, en faisant votre paiement à l’aide de votre téléphone Android ou votre appareil WearOS, vos achats sont protégés. Et si ce dernier était volé ou perdu, il vous suffit d'utiliser la fonction « Trouver mon appareil » pour verrouiller instantanément votre appareil de n'importe où, le sécuriser avec un nouveau mot de passe ou même effacer vos informations personnelles.

Cherchez le « S » dans HTTPS

Depuis quelques années, les sites Web utilisent au lieu du HTTP le protocole HTTPS qui indique que votre navigateur ou votre application Web est connecté de manière sécurisée au site Web en question.

Avec Safe Browsing, Google simplifie la vérification de plus de 5 milliards d’appareils en avertissant les internautes contre les sites et fichiers dangereux.

Contre l’hameçonnage

Fêtes de fin d’année, Saint-Valentin, les pirates usent d’imagination dans les grandes occasions pour introduire dans nos messageries des fichiers ou des liens malveillants. Les utilisateurs de Gmail bénéficient d'une protection avancée puisque le système bloque plus de 100 millions de tentatives d'hameçonnage par jour et empêche 99,9 % des pourriels, des logiciels malveillants et des liens dangereux d'atteindre votre boîte de réception. Lorsqu'il détecte un courriel suspect, il le signale pour vous, et si vous utilisez Google Chrome ou Google Drive, avant d'ouvrir une pièce jointe suspecte, Google analysera automatiquement les documents à la recherche de virus et s'assurera que vous n'êtes pas la cible d'une campagne d'hameçonnage.

Google

Mots de passe

Il est révolu le temps où nous n’avions que quelques mots de passe. Personnellement, j’en ai pour cinq pages !

Google propose une vérification de la sécurité de vos paramètres et de vos mots de passe.

L’outil Google Password Manager gère vos mots de passe, les remplit automatiquement pour les sites, crée des mots de passe robuste, s’assure qu’ils ne sont pas saisis sur des sites malveillants et vous alerte lorsqu’ils sont compromis.

Second outil, 2SV assure une authentification à double facteur (A2F) à l’aide d’un autre appareil que vous possédez. Si un intrus détenait votre identifiant et votre mot de passe de votre compte bancaire par exemple, il ne pourrait accéder au site sans être en possession de cette seconde forme de vérification.