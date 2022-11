Des clientes dénoncent cette marque de vernis adorée des influenceurs

Partager







Le salon Le Manoir, adoré par les influenceurs et stars québécoises, est sous l'eau chaude après que quelques client.e.s se sont plaint.e.s d'une réaction allergique grave à leurs vernis GelCare.

En effet, Le Journal de Montréal a recueilli plusieurs témoignages de personnes dont les ongles ont été fortement endommagés après avoir utilisé les vernis GelCare. Décollement des ongles, démangeaisons insupportables, ongles qui noircissent, les symptômes sont multiples.

Parmi les utilisatrices mécontentes, une mère de famille de Trois-Rivières a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, puis elle dit avoir reçu une centaine de témoignages similaires au sien. Plusieurs ont partagé des photos.

Attention, certaines de ces photos pourraient vous choquer.

«Au début, je pensais que c’était le stress. Mes ongles étaient bruns, décollés et il y avait de la corne en dessous. C’est épouvantable. J’ai commencé à en parler avec mon entourage. J’ai réalisé qu’on était plusieurs dans cette situation avec leurs produits», explique Andrée-Anne Chassé.

Une autre cliente, Namie Loranger, a elle aussi vu ses ongles dépérir après avoir utilisé les vernis GelCare. «J’étais certaine d’avoir une mycose parce que c’est arrivé en même temps que je changeais d’emploi en août et j’ai eu beaucoup de stress. Je me suis rendue à l’hôpital et le médecin ne comprenait pas parce les tests étaient négatifs», raconte-t-elle au Journal de Montréal.

Elle a donc cessé d’utiliser les produits de l’entreprise québécoise durant près d’un mois, ce qui a limité les dégâts, mais ses ongles sont encore endommagés à ce jour.

«J’étais quand même étonnée parce que la compagnie est de Montréal et ça semble de qualité», rajoute-t-elle.

Une autre femme du nom d'Érika Poirier a elle aussi subi une réaction allergique. Ses ongles sont d’abord devenus douloureux, puis elle a remarqué «une bosse» sur ceux-ci. «Ils ont décollé et étaient sur le point de tomber», raconte-t-elle.

La propriétaire du salon Le Manoir, Émilie Sanscartier, a répondu aux accusations, expliquant que les client.e.s devaient bien suivre les indications quant à l'utilisation des produits.

Elle compare les vernis au gel à du bleach qu'on pourrait se procurer en pharmacie, il faut faire attention et suivre les instructions! Selon elle, les vernis ne devraient pas toucher la peau, puisque c’est cela qui causerait une réaction cutanée et les autres symptômes.

