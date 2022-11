Dwayne Johnson s'est fait conseiller de changer d'apparence à ses débuts

Partager







Dwayne Johnson a raconté qu'on lui avait conseillé de changer d'apparence pour correspondre au look de l'acteur hollywoodien classique.

Dans une entrevue pour le numéro de décembre 2022 de Men's Health, l'acteur de Black Adam a expliqué qu'il savait bien qu'il était inutile de comparer sa carrière à celle à Will Smith ou George Clooney lorsqu'il a débuté au cinéma.

«"Vous ne pouvez pas vous appeler The Rock. Vous ne pouvez pas parler de lutte". "Vous ne pouvez pas être aussi grand. Vous ne pouvez pas vous entraîner autant. Changez votre alimentation. Perdez du poids". "Si vous voulez être comme Will Smith, Johnny Depp, George Clooney, qui étaient les stars à l'époque, c'est comme ça que vous devez être."», sont les phrases que le comédien a cité et qu'il a reçues.

Alors que le lutteur devenu acteur a tenté de s'y conformer pendant un certain temps, il a finalement décidé qu'il resterait fidèle à lui-même.

«J'ai essayé ça pendant quelques années, et puis finalement j'ai dit: "Mec, merde. Je ne peux pas être comme ça. Je ne suis pas ces gars-là. Je ne pourrais jamais être ces gars-là", a-t-il poursuivi. Je ne suis pas dans une boîte. Ne me dites pas comment être. Je vais être moi-même.»

Et aujourd'hui, il est capable de se concentrer sur ses vraies priorités.

«Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est tout ce qui se passe, les choses que nous avons planifiées, les choses que je peux contrôler. Faire les bons choix, penser à ma famille, à mes bébés, à tous les autres trucs qui se passent», a ajouté Dwayne Johnson.

