La 323e meilleure raquette au monde profite de vacances bien méritées.

L’année 2022 n’a pas été une grande année pour noter Genie nationale.

Ayant perdu ses 3 dernières parties et ayant été sortie du tournoi dès la première ronde à ses deux dernières participations, la soeur jumelle de Beatrice n’a cumulé des gains que de 75 000$ (en jouant au tennis) depuis le 1er janvier.

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas parce qu’elle ne gagne pas qu’elle ne travaille pas fort et qu’elle ne mérite pas de se reposer dans des lieux paradisiaques.

La voici donc se prélassant sous le chaud soleil des îles Turques-et-Caïques, un archipel de l’océan Atlantique au sud-est des Bahamas et au nord de l’île d’Hispaniola.



«on vacay, don’t text», écrit la joueuse de tennis dans la langue de Serena Williams.



«En vacances, ne me textez pas», pourrait-on traduire dans la langue de Félix Auger-Aliassime.

Sur les images, Eugenie porte un très petit bikini qui laisse beaucoup de place à son avantageux physique athlétique.

Mais saviez-vous que les îles Turques-et-Caïques auraient pu être annexées par le Canada dans le but d’en faire une 11e province?



C’est en effet une idée qui revient périodiquement dans le plus meilleur pays du monde.

En 1917, 1974, 2004 et 2014, le projet a été ramené à l’avant-plan par des politiciens de différents horizons qui auraient probablement tous souhaité que Cartier navigue à l’envers de l’hiver.

