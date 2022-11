Les manettes sans fil et accessoires pour Xbox en solde

Partager







À l’occasion du Vendredi fou, Microsoft a dévoilé des soldes intéressants pour les joueurs Xbox et PC.

Des soldes sur les manettes sans fil Xbox sont actuellement en vigueur. Habituellement offertes à 74,99$, on peut se procurer l’accessoire pour seulement 59,99$. En plus des couleurs de base, les éditions Mineral Camo, Daystrike Camo et Lunar Shift sont également offertes au même prix. L'offre se termine le 2 décembre prochain.

La manette est compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS.

Pour commander la manette sans fil Xbox Series X/S de Microsoft:

D’autres accessoires pratiques pour les joueurs Xbox sont également en promotion:

Pour voir toutes les offres pour Xbox, rendez-vous sur le Microsoft Store.

