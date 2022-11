Les meilleurs cafés du Plateau-Mont-Royal

Partager







Café de troisième génération, pâtisserie alléchante et sandwichs travaillés, le quartier du Plateau Mont-Royal accueille plusieurs cafés où il fait bon se poser en matinée ou en milieu d’après-midi.

Voici donc les 15 meilleurs cafés du Plateau Mont-Royal.

Après avoir séduit des centaines de personnes dans le Vieux-Montréal, le Tommy Café a élu un nouveau domicile dans le Plateau Mont-Royal. Ce nouveau café séduit avec ses touches qui rappellent l’époque victorienne. L’endroit est ouvert du café à l’apéro. ​​

1302, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Avec deux localisations sur le Plateau, vous pouvez compter sur le Myriade pour boire une tasse de café préparée selon les règles de l’art. Les deux localisations du Plateau propose plusieurs places assises pour s’installer et travailler.

4627, rue Saint-Denis, Montréal

28, avenue du Mont-Royal O, Montréal

Pour une pause café bien méritée, le Paquebot Mont-Royal ne déçoit pas. À deux pas du mont Royal, c’est toujours très agréable de s’arrêter au Paquebot avant d'entamer la montée du mont. Le Cafélimo (un mélange de cold brew et de limonade) est tout simplement exquis.

28, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal

Chaleureux à souhait, le Cardynal c’est ce café où il fait bon donner rendez-vous à ses amis pour se retrouver autour d’un bon café. Le local de quelques places assises fait sentir ses clients comme à la maison.

1558, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Toutes les raisons sont bonnes d’adopter le café-boulangerie Croissant Croissant. Premièrement, les viennoiseries de la place y sont divines, mais le café l’est tout autant.

2270, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Le tout premier café Névé a ouvert ses portes en 2009. Depuis, le Névé en réjouit plusieurs en proposant de délicieux biscuits et de succulents cafés préparés sans prétention. Une adresse à adopter et vite!

152, rue Rachel, Montréal

781, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Adoré des étudiants et travailleurs, le Réplika est souvent bondé. Ce local chaleureux de la rue Rachel propose plusieurs places assises et s’assure d’avoir une bonne playlist qui joue en boucle. À essayer: le biscuit au beurre d'arachide qui est juste débile!

252, rue Rachel Est, Montréal

Ce café et restaurant libanais invite ses clients à se sentir comme à la maison... comme chez Teta! (grand-mère en libanais). Le magnifique décor de l’endroit est signé par nul autre que IVY Studio. On vous encourage à y aller pour le dîner afin de goûter à leurs spécialités libanaises.

227, rue Rachel Est, Montréal

Petit café de quartier apprécié pour son ambiance chaleureuse et ses délicieux cafés, le Moineau Masqué mérite une visite. C’est le café parfait pour s’installer et lire un peu.

912, rue Marie-Anne Est, Montréal

Impossible de ne pas remarquer la tête de rhinocéros qui orne l’avant de ce café du Plateau. On s’y rend pour les plats de couscous, les sandwichs décadents, le thé à la menthe et le café biologique. Le latté au sirop de l’endroit vaut le détour.

331, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce café de spécialité montréalais se considère surtout comme un café cycliste. On s’y rend pour déguster une bonne tasse de café, dîner en bonne compagnie et s’installer avec des êtres chers.

3801, rue Saint-Denis, Montréal

Adorable café de quartier, le café Nocturne invite à s’installer et à boire un bon café. Chaque tasse est préparée avec la plus grande des attentions. En plus, le décor est parfait pour la prise de photo. On dit ça comme ça!

19 rue Prince-Arthur Ouest, Montréal

Dans un décor épuré, ce café compte parmi les favoris de Silo 57. Le Dispatch a d’ailleurs percé le marché des cafés à Toronto en y installant une succursale. Une adresse à découvrir lors de votre prochaine balade dans le quartier!

4021, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le nouveau venu du quartier est déjà adopté de tous. Dans un décor aux couleurs de la maison de disque Bravo Musique, le Café Bravo est l’endroit idéal pour attraper un café sur le pouce ou pour se poser en milieu d’après-midi.

4577, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce café-boulangerie célèbre le savoir-faire français dans la confection de ses pâtisseries et viennoiseries. Le café de l’endroit est très bon et s’apprécie sur une des grandes tables du local. Été comme hiver, le club de course le 6AM Club se rejoint devant le Toledo pour un jogging dès 5h45.

351, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du quartier Mile End

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du quartier Saint-Henri

• À lire aussi: 24 cafés où étudier sera (presque) «l'fun» durant la relâche

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s