Spider-Man: Miles Morales s'illumine grâce à la technologie RTX [Critique]

En 2020, PlayStation a lancé l’extension Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PS5 et PS4, et maintenant elle arrive sur PC. Pèse sur start a eu l’occasion de tester le jeu et voici ce qu’on en pense.

• À lire aussi: Marvel's Spider-Man Remastered avec une GTX 1070, c’est pas mal du tout! [CRITIQUE]

Depuis ma critique de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC, je me suis finalement équipée d’une RTX 3070 pour tester les jeux à leur pleine capacité. Le PC sur lequel le jeu a été testé est toujours composé d’un processeur AMD Ryzen 7 5800X, 16 Go de mémoire DDR4 et maintenant d’une carte graphique Gigabyte WINDFORCE 3X RTX 3070.

Un jeu comme Marvel's Spider-Man: Miles Morales était donc le candidat parfait pour voir si ce portage tiendrait aussi bien la route que son prédécesseur.

À titre informatif, je ne m’attarderai pas sur l’histoire, les contrôles ou les combats. À sa sortie en 2020, notre chroniqueur Maxime Johnson avait fait la critique du jeu, et avait noté que la courte durée du jeu ferait des mécontents, mais les autres devraient apprécier le fait qu’il n’y ait aucun temps mort dans l’histoire. Je vais dans le même sens que Maxime là-dessus.

Graphismes

En 2020, Marvel’s Spider-Man Miles Morales avait épaté la galerie avec des graphismes remarquables qui mettaient la PlayStation 5 en valeur. Insomniac Games est reconnu pour ses jeux visuellement beaux, alors il ne faisait aucun doute qu’on allait avoir une réaction semblable pour le portage sur PC.

Sans grande surprise, Miles Morales est magnifique. Avec les graphismes à «High», la ville de New York s’illumine, même en pleine tempête de neige! Cette fois-ci, j’ai laissé en place les options telles que la profondeur de champ, le bloom, des lumières parasites (lens flares), l'aberration chromatique et le vignettage, et ceux-ci ne sont aucunement venus paralyser ma session de jeu. J’avais un peu de crainte avec le bloom et la neige puissent m'aveugler, mais tout est beau de ce côté-là.

La profondeur qu'ajoute le Ray-tracing apporte beaucoup de réalisme au jeu, et dans le cas de Spider-Man: Miles Morales, c'est comme si on y était!

Capture d'écran Insomniac Games

Pas de sacrifices pour les «FPS»

Miles Morales est un jeu à action rapide, il est donc impératif que la performance soit mise de l’avant pour éviter des séances frustrantes. Je peux confirmer que le portage du jeu de 2020 a extrêmement bien répondu.

J’ai laissé les paramètres suggérés par le jeu intouché et j’ai pu profiter du jeu à 60 fps, sans lag ni problème de texture. Tout comme son collègue Peter Parker, Miles ne rate aucune corniche, se balance d’un édifice à l'autre avec presque autant d’élégance et envoie les criminels paître comme il se doit. Avec NVIDIA DLSS activé, j'ai pu voir une baisse de la fréquence d'images lorsqu'on est en déplacement dans la ville, atteignant aussi peu que 56 images par seconde, mais pour la plupart de temps, Miles Morales est resté à 60 stable.

Capture d'écran Insomniac Games

Ça vaut le coup seulement si on peut le rouler stable!

Sur le facteur «plaisir», on ne se trompe pas avec un jeu Spider-Man d'Insomniac Games. Autant Spider-Man Remastered que son extension Miles Morales valent le coup d’être joués au moins une fois dans une vie.

Tout comme Spider-Man Remastered, Nixxes Software a instauré des technologies qui augmentent largement les performances, grâce au support de NVIDIA DLSS et AMD FSR 2.0, des fréquences d'images déverrouillées et plus encore. Le jeu prend également en charge les moniteurs ultra-larges et les rapports d'aspect de 21:9, 32:9 et 48:9 (pour les configurations à trois moniteurs) pour une immersion presque totale!

Capture d'écran Insomniac Games

Bien que Miles Morales roule comme sur des roulettes sur PC, il faut s’assurer qu’on puisse l’expérimenter à 60 fps au moins. Afin de s’assurer de rencontrer ces performances, Insomniac Games recommande d’être équipé d’un NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go ou d’une AMD Radeon RX 580, d’un processeur Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600 et de 16 Go de mémoire vive.

PS Studios, Insomniac Games, Nixxes

Y jouer à moins de 60 fps, ça serait du gâchis et ça se transformerait rapidement en une expérience extrêmement frustrante. Donc si vous rencontrez les prérequis pour que le jeu performe de façon stable, plongez dans l'action, car Miles Morales est une belle aventure complémentaire à essayer. La seule chose qui pourrait arrêter cet élan, c'est son prix. Bien qu'il ne soit pas offert à plein prix comme Marvel's Spider-Man Remastered, 59,99 $ reste quand même dispendieux pour un aventure aussi courte. Les ventes arrivent bientôt par contre, surveillez-le donc pour voir si son prix descend!

*Le test a été effectué sur Windows PC grâce à un code fourni par PlayStation Canada.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Pour Windows PC *Les prix peuvent changer sans préavis. 53,99 $ GreenMan Gaming

