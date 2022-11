Vendredi fou: Meta Quest 2 en solde avec Beat Saber et Resident Evil 4 gratuits

Partager







Plongez dans le monde de la réalité virtuelle en vous procurant cette ensemble des Fêtes Meta Quest 2 en solde comprenant deux jeux gratuits.

En plus d'un rabais allant jusqu’à 80$, les ensembles Meta Quest 2 comprennent également deux jeux gratuits: Beat Saber et Resident Evil 4. Deux ensembles des Fêtes sont offerts en deux formats: 128 Go à 469,99$ et 256 Go à 579,99$

Pour commander l’un des deux ensembles des Fêtes Meta Quest 2:

