Voici le Pokémon de départ le plus populaire dans Pokémon Scarlet et Violet

Vendredi a marqué le lancement du duo de jeux très attendus Pokémon Scarlet et Violet. Avec la sortie d’un nouveau jeu Pokémon, une question revient toujours: quel Pokémon de départ choisirez-vous?

Traduit par Siliconera, le magazine japonais Famitsu a répondu à la question grâce à un sondage effectué auprès de 2000 personnes et les résultats sont surprenants!

Pour la question «Quel Pokémon allez-vous choisir au début?», 40,68% des personnes sondées ont choisi Sprigatito, suivi de 35,43% de Fuecoco, puis 23,89% pour Quaxley.

Capture d'écran The Pokémon Company

Bien qu’on soit très surpris de voir un Pokémon de type herbe comme premier choix, ce n’est pas si étonnant. On se rappelle qu'au dévoilement des créatures en mars dernier, la Toile était tombée en amour par-dessus tête avec Sprigatito.

Pokémon Violet a la cote

Outre la créature de départ, le sondage de Famitsu a aussi posé plusieurs questions concernant ce nouvel épisode de la franchise Pokémon. À la question «Quelle version de Pokémon comptez-vous acheter?», 42,27% des gens ont choisi Pokémon Violet. Seulement 27,80% comptent acheter Scarlet, et 24,69 % les deux éditions.

Voici les autres résultats du sondage:

«Il y a trois histoires principales dans ce jeu. De quelle histoire comptez-vous commencer?»

Pas encore décidé (66,52%)

Champion Road (23.77%)

Path of Legends (5.84%)

Starfell Street (3.88%)

«Sur quel Pokémon légendaire voulez-vous monter?»

Miraidon (66,25%)

Coraidon (33.75%)

«Quelle est la première chose que vous voulez apprécier en pique-niquant?»

Faire des sandwichs (39,53%)

Prendre des photos avec le Pokémon (34,46%)

Laver les Pokémon (14.85%)

«Allez-vous acheter une copie physique ou une copie numérique?»

Copie physique (66,40%)

Copie numérique (33,60%)

Si vous ne savez toujours pas si vous devez ou non acheter Scarlet et Violet, consultez notre critique du jeu et peut-être aidera-t-elle à éclairer votre décision. Pokémon Scarlet et Violet sont maintenant disponibles exclusivement pour la Nintendo Switch.

