23 idées de cadeaux d'échange à moins de 50$ qui vont plaire à tous

Les échanges de cadeaux sont une pratique courante durant les Fêtes et cette année ne fera pas exception! Si votre famille ou votre gang a imposé un budget de 50$ et moins, on a des idées pour vous.

Avec 50$, on peut gâter ceux qu’on aime! Cette liste regorge d’idées qui sauront plaire à toutes les personnes dans votre vie.

Voici donc 23 idées de cadeaux d’échange à moins de 50$

Pour des cheveux soyeux et éclatants de santé durant le temps des Fêtes, rien de mieux de ce duo hydratant anti-frisottis.

Ce magnifique plateau fera office de vide-poches ou de porte-bijoux pour une personne au décor léché.

La personne dans votre vie qui aime boire du café adorera le faire dans cette magnifique tasse.

Cet ensemble contient 3 baumes à lèvres FPS 25 ainsi qu’un masque pour les lèvres de nuit.

Disponible en plusieurs couleurs différentes, offrez le confort et la chaleur à vos proches cette année!

Ces verres légèrement teintés sauront apporter de la sophistication à n’importe quelle table.

Si vous avez pigé une personne qui a la dent sucrée, voici le cadeau pour elle! 6 tartinades à base de choco-noisette à différentes saveurs pour découvrir la compagnie d’ici.

L’adepte de jujubes va adorer ce coffret comprenant 4 sortes de bonbons aux couleurs des Fêtes!

La personne dans votre vie qui adore prendre soin de sa peau va apprécier ces masques réutilisables qui maximisent l’effet des crèmes pour les yeux.

Ces 3 minis bougies à l’eucalyptus, la cardamome et la lavande et sauge sauront remplir de bonheur n’importe qui.

L’hiver, c’est le moment de garder ses pieds au chaud, mais avec style! Ce qui sera rendu possible grâce à ces pantoufles.

La maison de votre personne chère sera baignée dans une ambiance olfactive, tout en étant un joli objet.

Le ou la mélomane dans votre vie sera comblé par un magnifique vinyle, comme celui du nouvel album de Taylor Swift.

N’importe quelle cuisine sera bonifiée par ce bel objet de marbre, aussi pratique que stylé.

Ces trois teintes indémodables et intemporelles sauront plaire à tout le monde.

Offrez une touche d’originalité avec ces verres à vin légèrement teintés de vert.

Pratique comme tout, ce sac stylé vous permet de tout transporter, tout en ayant les mains libres. Parfait pour le voyage, comme la vie de tous les jours.

La personne dans votre vie qui adore la papeterie et la décoration sera charmée par cet ensemble surprise qui comprend différents items.

Offert en plusieurs parfums différents, ce diffuseur d’une compagnie d’ici mettra une ambiance apaisante.

Smoothie, soupe, sauce, ce mélangeur individuel va simplifier la vie de bien des gens.

Cet ensemble découverte contient tout ce qu’il faut pour une belle peau en bonne santé.

Un sac pratique pour faire ses commissions ou y transporter ses effets personnels, avec style.

Offrez le café à la maison avec cette cafetière de type «pour over» pour les adeptes de café.

