Jason Frank, le Power Ranger vert, meurt à 49 ans

Coup dur pour ceux qui ont grandi en écoutant les Power Rangers.

Jason David Frank, connu pour avoir joué le Ranger vert dans la populaire série jeunesse des années 90 est décédé chez lui, au Texas, selon ce que rapporte TMZ. Une source proche du défunt a confirmé au média américain qu’il s’agit malheureusement d’un geste volontaire.

Jason, dont le personnage s’appelait en fait Tommy, était rapidement devenu un des favoris des amateurs de l’émission qui combinait arts martiaux et monstres. Il a tenu le rôle dans la série originale de 1993 à 1996 et a joué dans de nombreux films et autres séries connexes.

Outre ses prouesses au petit écran, il était aussi expert en de nombreux arts martiaux, dont le Taekwondo, le Muay Thaï, le Judo et le Jiu-Jitsu.

Il laisse dans le deuil quatre enfants.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266

