Freddie Prinze Jr. n'a jamais regardé Buffy contre les vampires

Partager







Freddie Prinze Jr. n'a jamais vu la série Buffy contre les vampires, dont sa femme Sarah Michelle Gellar était l'héroïne.

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film pour adolescents Souviens-toi l'été dernier en 1997 et se sont mariés en 2002.

Lors d'une entrevue pour l'émission australienne The Kyle and Jackie O Show, jeudi, l'acteur a été questionné sur le surnom qu'il donnait à son épouse, et si, à tout hasard, il l'appelait « Buffy », du nom du personnage qui l'a rendue mondialement connue.

« Non seulement je ne l'ai jamais appelée Buffy, mais je n'ai même jamais vu la série, a-t-il répondu. Je n'étais pas le groupe démographique cible, pour ma défense. C'était ma petite amie, puis ma femme, donc je ne l'ai jamais appelée comme ça. Nous sommes mariés depuis 20 ans, ensemble depuis encore plus longtemps. »

Buffy contre les vampires, basé sur un film de 1992, a été diffusé de 1997 à 2003, couvrant la période où le couple est tombé amoureux et s'est marié. Bien qu'il n'ait jamais vu la série, la relation de son couple est toujours solide, et l'acteur américain a offert ses conseils pour maintenir l'étincelle en vie.

« J'hésite à donner des conseils relationnels parce que ce qui est bon pour moi peut en tuer un autre, tout comme le beurre de cacahuète », a lancé avec humour Freddie Prinze Jr., avant de noter qu'il est essentiel de faire la cuisine et le ménage, ainsi que de faire rire sa compagne.