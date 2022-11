John Leguizamo n'aime pas le casting du nouveau film Super Mario Bros.

Partager







John Leguizamo n'est pas impressionné par le casting de voix pour le nouveau film d'animation Super Mario Bros.

L'acteur colombien est devenu célèbre lorsqu'il a interprété le plombier italien Luigi aux côtés de Bob Hoskins, qui interprétait Mario, dans le film d'action de 1993, basé sur la série de jeux vidéo Nintendo du même nom.

Un nouveau film d'animation inspiré des jeux devrait sortir l'année prochaine, Chris Pratt et Charlie Day ayant été choisis pour incarner Mario et Luigi respectivement, et John Leguizamo ne semble pas approuver ces choix.

«Je suis l'original. Beaucoup de gens adorent l'original. J'ai fait le Comic-Con à New York et à Baltimore, et tout le monde a dit: ''Non, non, nous aimons l'ancien, l'original.'' Ils n'aiment pas le nouveau, a-t-il déclaré à IndieWire. Je ne suis pas amer. C'est malheureux.»

Il a ajouté à propos de son casting dans le film de 1993: «Les réalisateurs Annabel Jankel et Rocky Morton se sont beaucoup battus pour que j'aie le premier rôle parce que j'étais latino, et ils (le studio) ne voulaient pas que j'aie le premier rôle. Ils se sont beaucoup battus, et c'était une telle avancée. Pour eux, revenir en arrière et ne pas choisir un autre (acteur de couleur) est un peu nul.»

Le film Super Mario Bros. avec également les voix d'Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen et Keegan-Michael Key devrait sortir en avril 2023.

Chris Pratt a défendu son choix en tant que Mario dans une entrevue pour Variety cette année.

«J'ai travaillé très étroitement avec les réalisateurs et j'ai essayé plusieurs choses et j'ai atterri sur quelque chose dont je suis vraiment fier et j'ai hâte que les gens voient et entendent ça... Je fournis une voix pour un personnage animé, et elle est mise à jour et ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant dans le monde de Mario.»

