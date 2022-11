La nouvelle lune du 23 novembre fera tourner la chance de ces signes astrologiques

Partager







À l’aube de la saison du Sagittaire, la nouvelle lune amène un vent de positivisme et d’optimisme chez nous. Découvrez la signification de la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre.

Avec le soleil en Scorpion et la lune en Taureau durant les dernières semaines, l’ambiance était un peu maussade. On peut s’attendre à un changement d’air très bientôt puisque le soleil et la lune se retrouveront dans le signe chanceux du Sagittaire.

Le 23 novembre 2022 vers 18h en fin de journée, on pourra apercevoir dans le ciel la nouvelle lune, indicatrice de changement. Voici tout ce qu’elle signifie.

1. La signification de la nouvelle lune

Une nouvelle lune indique le début d’un cycle d’environ 6 mois, celui-ci va se conclure lors de la prochaine pleine lune dans le même signe. C’est un moment opportun pour remettre en question ses vieilles habitudes et en essayer de nouvelles.

Puisque la lune gouverne nos émotions et nos instincts, on peut attendre que ce que nous ressentons à l’intérieur demande d’être enfin extériorisé.

2. La signification de la lune en Sagittaire

Explorateur du Zodiaque, lorsque la lune se trouve en Sagittaire on peut ressentir le désir d’agrandir nos horizons. C’est un signe qui prône l’apprentissage et les nouvelles connaissances, alors c’est le temps de sortir de sa zone de confort.

Cette nouvelle lune marque aussi la fin de la saison des éclipses, un moment qui peut s’avérer intense et émotionnel pour tous. On passe donc à une période plus positive, où nos rêves peuvent se réaliser et durant laquelle on y verra plus clair.

3. Jupiter s’en mêle

La planète qui gouverne le Sagittaire, Jupiter, se trouvait en rétrograde durant les derniers mois. Lorsqu’une planète fait marche arrière, on dit qu’elle entre en rétrograde. C’est une période durant laquelle ses effets habituels sont inversés. Jupiter étant la planète de la chance, vous vous sentiez peut-être malchanceux dans les derniers temps.

Le 23 novembre, cette rétrograde se termine et Jupiter se posera dans le signe rêveur du Poissons. Les réflexions des derniers mois vont enfin prendre forme et vous aurez réponse à vos questions.

4. Certains signes seront plus affectés que d’autres

Les signes mutables du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons vont vivre cette nouvelle lune de façon très intense. Alors que les Gémeaux pourraient vivre de grands changements dans leurs relations interpersonnelles, les Vierge verront plutôt une envie de modifier leur vie à la maison.

Pour les Sagittaire, le bouleversement sera dans leur développement personnel où ils pourraient enfin entreprendre une aventure à laquelle ils pensent depuis longtemps. Les Poissons, quant à eux, auront des changements dans leur vie professionnelle.

