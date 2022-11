Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois au service en ligne offerts avec cet ensemble

Partager







Nintendo a concocté une offre très intéressante pour le Vendredi fou, qui plaira aux joueurs et futurs joueurs qui n’ont pas la Nintendo Switch.

• À lire aussi: Rabais de 25 $ sur des jeux populaires Nintendo Switch à ne pas manquer

Jusqu’à épuisement de stock, Nintendo propose un ensemble Nintendo Switch du vendredi fou, incluant Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois d’abonnement au service Nintendo Switch Online, une valeur ajoutée de 89,98$.

De plus, on rappelle qu’il y a également une sélection de jeux Nintendo avec 25$ de rabais jusqu’au 30 novembre en ligne, et chez la plupart des détaillants.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s