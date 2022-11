Shaquille O'Neal se réveille avec des Cheetos dans le nez

Partager







On pourrait croire que l’ancien joueur des Lakers Shaquille O’Neal serait intouchable et que personne ne voudrait s’en prendre à lui. Du haut de ses 7 pieds et de ses 325 lbs, disons qu’on ne ferait pas exprès pour le contrarier.

À moins d’être l’un de ses enfants, on ne conseille à personne de tenter l’expérience qui suit si vous croisez Shaquille O’Neal.

À vos risques et périls.

Pendant un vol dans un avion privé, le fils de Shaq s’est amusé aux dépens de son père qui s’était bien installé pour un petit roupillon.

Parti au pays des rêves, le colosse de 50 ans ne se doutait pas que l’un de ses enfants lui jouerait un petit tour.

Sharif O’Neal, l’un des trois fils de Shaq, a profité du moment de vulnérabilité de son père pour lui mettre quelques Cheetos dans la bouche et dans le nez, au grand plaisir de la personne qui tenait la caméra.

Il s’est dépêché à réaliser son coup avant de s’éclipser en douce.

À son réveil, disons que Shaquille n’était pas très content.

On n’aurait jamais osé, par peur qu’il nous attrape et qu’il nous brise en deux avec une seule main.

