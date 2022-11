6 livres à aller faire dédicacer au Salon du livre de Montréal cette semaine

Partager







Le Salon du livre de Montréal s’amène au Palais des Congrès du 23 au 27 novembre et ce sera le moment de célébrer les talents des auteurs et autrices d’ici.

Ce sera aussi la parfaite occasion de garnir votre bibliothèque puisque vous pourrez mettre la main sur les romans que vous avez dans la mire depuis un bon moment déjà... et en profiter pour les faire dédicacer! Ça peut faire une idée de cadeau géniale. On dit ça comme ça!

Le passeport 5 jours coûte 20$ pour les adultes, 16$ pour les 65 ans et plus et les étudiants.

Si vous êtes tentés par l’idée, sachez que l’organisation du Salon du livre demande de vous présen­ter 20 min­utes avant le début de la séance de dédi­caces à la caisse du kiosque indiqué plus haut. Pour un cer­tain nom­bre d’auteurs et d’autrices, vous devrez vous faire remet­tre un coupon au kiosque.

Voici donc 6 livres québécois à faire dédicacer durant le Salon du livre cette année.

1. La reine de rien avec Geneviève Pettersen

L’autrice Geneviève Pettersen offrira une séance de dédicaces le samedi 26 novembre à 12h et le dimanche 27 novembre de 14h30 à 15h40. Ce sera l’occasion idéale de faire signer votre exemplaire. La suite de «La déesse des mouches à feux» raconte l'histoire d'un couple au moment de son éclatement.

ACHETEZ ICI

2. Une femme extraordinaire avec Catherine Éthier

Le vendredi 25 novembre, rencontrez la chroniqueuse Catherine Éthier lors d’une séance de dédicaces. Dès 15h30 et jusqu’à 17h, elle se fera un plaisir de signer votre exemplaire de tout son premier livre: «Une femme extraordinaire». Un roman coup de cœur pour plusieurs où Catherine dresse un portrait grinçant de son milieu avec énormément d’humour.

ACHETEZ ICI

3. Toujours faim! avec Laurent Dagenais

Le célèbre chef qui donne faim à des millions d’abonnés sur Tik Tok aura son kiosque au Salon du Livre. Il sera disponible pour des dédicaces le 25 novembre à 19h, le 26 novembre à 11h et 14h et le 27 novembre à 11h30 et 14h. Ce sera le moment tout indiqué pour mettre la main sur son premier livre de recettes (et prendre une selfie avec lui).

ACHETEZ ICI

4. Gardez l’oeil ouvert Tome 3 avec Victoria Charlton

Venez ren­con­tr­er Vic­to­ria Charl­ton et faire dédi­cac­er son livre Gardez l’oeil ouvert Tome 3 le 25 novembre à 19h, le 26 novembre de 11h30 à 13h et le 27 novembre à 11h20 et 14h. Ce livre recueille 20 histoires complètement troublantes qui demeurent, encore aujourd'hui, dans les annales du crime. Un livre captivant qui donne froid dans le dos.

ACHETEZ ICI

5. En plein coeur de Saturne avec Marie-Christine Chartier

Marie-Chrtistine Chartier sera de la partie du 25 au 26 novembre pour signer des exemplaires de ses romans. Toujours très feel good, ses romans se lisent tout seuls et on en veut toujours plus. Notez donc bien les dates du 25 novembre à 12h et 15h, 26 novembre à 13h et 27 novembre à 11h30 pour participer à ses séances de dédicaces et rencontrer la sympathique autrice.

6. Montréal-Nord avec Mariana Mazza

L’humoriste Mariana Mazza a sorti récemment son tout premier roman Montréal-Nord. Le roman raconte l’histoire d’une petite fille trop sensible nommée Mariana. Le roman offre aussi un hommage à son quartier, aux familles immigrantes qu’elle a côtoyées, aux enseignants qui l’ont inspirée, et aussi les lieux enchanteurs (pour une enfant) qu’elle a fréquentés, tels le Club argentin, le cinéma Langelier et le marché aux puces Cinq étoiles. Un petit bijou de roman! Elle sera en séance de dédicaces le 24 novembre à 19h, le 25 novembre à 19h et le 26 novembre à 18h30. Elle prendra aussi part à un grand entretien le samedi 26 novembre à 17h45.

Du 23 au 27 novembre 2022 au Palais des Congrès (1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal)

• À lire aussi: Marchés de Noël: l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes [2022]

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s