Call of Duty: 25 millions de joueurs ont répondu à l’appel de Warzone 2.0

Lancé le 16 novembre dernier, Call of Duty: Warzone 2.0 a déjà dépassé le cap des 25 millions de joueurs en moins d’une semaine.

Lundi après-midi, le compte Twitter de Call of Duty a tenu à remercier les joueurs d'avoir sauté dans l’aventure Warzone 2.0 en si grand nombre.

Thank you Call of Duty #Warzone2 players 💚

Bien que le jeu gratuit soit une réussite, son lancement ne s’est pas fait sans anicroche. Le nouveau battle royale a rencontré plusieurs problèmes assez frustrants pour les joueurs. Peu de temps après ses débuts, certains joueurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour signaler une erreur étrange les bloquant et leur demandant d'acheter Modern Warfare 2 même s'ils le possédaient déjà et que le battle royale est gratuit.

Avant le lancement de Warzone 2.0, Activision a annoncé son intention de mettre le premier Warzone hors ligne pendant 12 jours avant de le relancer sous le nom de Call of Duty: Warzone Caldera.

Cette période permet à l’éditeur et au développeur d’optimiser les deux jeux afin de performer de façon stable. Activision a également annoncé que les joueurs de Warzone recevraient des cadeaux en compensation du lancement 2.0.

Call of Duty: Warzone 2.0 est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Windows PC via Steam et Battle.net.

