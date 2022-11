Cette fruiterie locale propose un sac rempli de fruits et légumes à 28$

Partager







À cause de l’inflation toujours grandissante et de la hausse du coût de tous les produits, il est de plus en plus difficile de faire son épicerie en restant dans un budget raisonnable. Les fruits et légumes locaux ne font malheureusement pas exception, malgré la forte demande.

C’est pour répondre à cette problématique qu’a récemment ouvert une nouvelle fruiterie à concept unique: Remplis ton sac. Cette entreprise, située sur la Rive-Sud (Québec), à Châteauguay, propose à ses clients de remplir leur sac de fruits et légumes de leur choix pour le prix fixe de 28$.

Il est possible d’apporter ses propres sacs réutilisables, comme ceux du IGA et de Metro, ou d’acheter ceux de Remplis ton sac, à 1$. Aucun sac en tissu ou en coton n’est par contre accepté.

Chaque semaine, sur la page Facebook de Remplis ton sac, on consultera les fruits et légumes vedettes de la semaine, qui évoluent au fil des saisons.

Une belle aubaine pour les familles qui désirent consommer plus de fruits et légumes mais qui sont freinées par la hausse, une belle façon d’encourager les entreprises locales!

On remplit nos sacs, la gang!

61, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay

Ne manquez pas nos dernières capsules

s