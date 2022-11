Des joueurs de football du Cégep Beauces-Appalaches font fondre le Bol d'or après l'avoir gagné et créent la controverse

Partager







Des joueurs des Condors de Beauce-Appalaches qui se vantaient sur les réseaux sociaux d’avoir démoli le Bol d’or Division 3 qu’ils venaient de remporter devront maintenant répondre de leurs actes.

D'ailleurs, face au tollé provoqué par leurs actions, il se sont excusés mercredi. Voir ci-bas.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent l’étendue des dommages lors des célébrations d’après match quand les joueurs se sont rassemblés à Saint-Georges pour festoyer.

Le bol a été arraché de la base et les plaquettes des vainqueurs ont disparu sauf celle des Condors de 2021. On voit un joueur avec sa médaille au cou et la plaquette des Gaillards de Jonquière (2006-2007) entre les dents.

«Les joueurs ont commis des gestes répréhensibles, a déploré l’entraîneur-chef Marc Loranger. Je suis déçu et les joueurs devront répondre de leurs gestes. Le Bol d’or est un symbole important et plusieurs intervenants ont été blessés par ce qu’ils ont vu.»

Les joueurs devront maintenant remettre le trophée dans son état d’origine et assumer les frais liés aux réparations. «Ils devront aussi présenter leurs excuses d’une façon qui reste à déterminer par la direction, a indiqué Loranger. On doit s’assurer qu’ils en tirent une leçon et qu’une pareille situation ne se reproduise plus.»

Des excuses attendues

«Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses, ont-ils écrit dans leur missive. Nous sommes sincèrement désolés des actes irrespectueux qui se sont produits après la finale du Bol d’Or. Ces actes montrent un manque flagrant de respect et nous le regrettons. Nous voulons également présenter nos excuses à tous les anciens champions du Bol d’Or ainsi qu’à toutes les équipes qui sont membres du RSEQ.»

La direction du Collège déplore les gestes posés par les joueurs de l’équipe de football. «Une réussite historique avec deux saisons parfaites consécutives s’est transformée en un événement problématique, a résumé le directeur des études et de la vie étudiante Jean-Philippe Vachon. Nos partenaires du sport étudiant sont offusqués et je les comprends. Je le serais moi aussi.»

Enquête interne

Si elle a recueilli les réactions de certains lors d’une rencontre d’équipe, lundi après-midi, où elle a fait réaliser la gravité de la situation aux joueurs, la direction poursuit son enquête. «Selon ce qu’on a pu apprendre, ce sont un petit groupe de joueurs et d’autres personnes en périphérie de l’équipe qui ont causé les dommages, a expliqué M. Vachon. Ça s’est passé aux petites heures du matin alors que les gens étaient sous l’effet de l’alcool. Ce n’est pas simple de recueillir de l’information.»

«On veut déterminer qui sont les personnes impliquées, de poursuivre M. Vachon. Si les gens proviennent principalement de l’externe ou de l’interne, cela va guider nos prochaines interventions. Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit dans le sport étudiant, mais on a franchi une ligne. Je ne comprends pas la mode de partager ces événements de trophés brisés sur les réseaux sociaux.»

Les festivités entourant la conquête du Bol d’Or ont également été annulées. Dans le futur, la direction du Collège envisage de ne pas permettre à ses équipes qui remporteront un titre de célébrer avec le trophée.

