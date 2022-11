Gary Oldman est prêt pour la retraite

Partager







Gary Oldman devrait bientôt être retraité !

Dans une entrevue accordée au Sunday Times, l'acteur oscarisé a déclaré qu'il envisageait de se retirer de la scène pour se consacrer à d'autres intérêts.

« J'ai eu une carrière enviable, mais les carrières s'étiolent, et j'ai d'autres choses qui m'intéressent en dehors du métier d'acteur, a déclaré celui qui incarne Sirius Black dans la série Harry Potter. Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous allez finir par toutes les faire - comme lire tel livre - puis les années passent. »

L'acteur de 64 ans joue actuellement le rôle de Jackson Lamb, un maître de l'espionnage alcoolique et négligé qui dirige une bande de rejetés du MI5 en disgrâce, dans le thriller d'espionnage Slow Horses d'Apple TV+. La série a débuté en avril et la deuxième saison est prévue en décembre.

Gary Oldman a signé pour deux saisons supplémentaires de la série et sera heureux de terminer sa carrière d'acteur en jouant Jackson.

« J'aurai 65 ans l'année prochaine et 70 ans bientôt. Je ne veux pas être actif quand j'aurai 80 ans. Je serais très heureux, honoré et privilégié de jouer le rôle de Jackson Lamb, et ensuite de raccrocher », a-t-il déclaré à la publication.

Slow Horses, qui met également en vedette Jack Lowden, Olivia Cooke et Kristin Scott Thomas, revient le 2 décembre.

En dehors de la série télévisée, on pourra voir Gary Oldman au cinéma l'année prochaine dans le prochain film de Christopher Nolan, Oppenheimer.