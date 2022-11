Le bus et le métro bientôt gratuits pour les aînés à Montréal

Partager







Afin de lutter contre l’inflation, la Ville de Montréal compte offrir le service de transport en commun gratuitement aux aînés de la Métropole.

• À lire aussi: 1 bus sur 4 est en retard à Montréal

• À lire aussi: Il manque de chauffeurs d'autobus et c'est un problème

L’administration de la mairesse Valérie Plante prévoit annoncer, dans son budget 2023 qui sera dévoilé le 29 novembre, un montant de 40 M$ par année qui servira à offrir le transport en commun gratuitement aux aînés de 65 ans et plus.

La mesure n’entrera cependant pas en vigueur avant le 1er juillet 2023, si bien qu’elle ne devrait pas coûter plus de 24 M$ pour la première année.

La Ville espère ainsi faciliter les déplacements des aînés pour les encourager à rester en ville et briser leur isolement. La mesure est aussi vantée comme étant un moyen de lutter contre l’inflation.

Photo d'archives, Agence QMI La mairesse de Montréal, Valérie Plante

«Ça représente environ 324$ d’économie par année pour les aînés. C’est vraiment une aide concrète pour les aider à faire face à l’inflation», a fait valoir une source au sein du cabinet de la mairesse en entrevue avec l’Agence QMI.

La mairesse Valérie Plante entend ainsi réaliser une de ses promesses électorales. À la fin juin 2021, la cheffe de Projet Montréal avait promis de rendre gratuit l’accès au réseau de la STM pour les aînés à partir du 1er juillet 2023.

«On la veut, cette gratuité. On veut briser l’isolement et s’assurer qu’ils puissent participer pleinement à la vie en société», avait mentionné à l’époque Mme Plante.

Cette promesse avait déjà été formulée lors de la première campagne électorale de Mme Plante, mais avait dû être abandonnée au cours de son premier mandat. La mairesse avait, en 2021, imputé à la pandémie le report de cette mesure.

Notons également qu’à Montréal le transport en commun est offert gratuitement aux enfants âgés de 11 ans et moins depuis juin 2021. Pour se prévaloir de cette gratuité, ils doivent être accompagnés d’une personne âgée de 14 ans ou plus.

La gratuité offerte ailleurs

Après une année de gratuité universelle, la Ville de Saint-Jérôme a opté pour conserver uniquement la gratuité du transport en commun pour les aînés. Ainsi, depuis le 1er novembre dernier, les Jérômiens de 65 ans et plus peuvent se procurer à leurs frais une carte OPUS sur laquelle le titre «bus» sera offert gratuitement.

«À noter que le titre “Bus” donne accès à la quasi-totalité des services d’autobus des zones A, B, C, c’est-à-dire des services offerts dans les villes avoisinantes, à Laval et à Montréal», a également fait savoir la Ville sur son site internet.