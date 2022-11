10 ballons terrifiants aperçus à la parade de Thanksgiving à New York de 2022

Partager







Tradition chez nos voisins du sud depuis les années 20, la parade Thanksgiving de la chaîne de magasins Macy’s avait lieu à New York jeudi matin, mettant de l’avant de gigantesques ballons aux couleurs de la culture populaire.

Parlant de tradition, on en a une nouvelle chez Pèse sur start: partager avec nos lecteurs les ballons les plus terrifiants de cette grande parade. Vous reconnaîtrez certainement des personnages populaires de franchises geek, sous des angles carrément cauchemardesques. On dirait que les photographes ne savent pas où se placer pour prendre de bonnes photos, alors on se ramasse avec plein de ballons qui ont l'air d'envahir New York.

Comme c’est supposé être un événement paisible et festif, on tient à envoyer nos souhaits les plus sincères au ballon de Barney, qui a été brutalement déchiqueté par le vent lors de la parade de 1997.

Capture d'écran YouTube

Repose en paix, grand dinosaure mauve.

Voici notre sélection de ballons douteux pour l'édition 2022!

C’est Pikachu qui va vous attraper, pas le contraire

Getty Images via AFP

Je sais pas c’est quoi, mais j’en veux pas

Getty Images via AFP

Les Minions, ça fait pas déjà assez peur?

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Baby Shark, aussi gossant en personne que sur YouTube

Getty Images via AFP

Grogu, alias bébé Yoda, qui est rendu du côté obscur de la Force

Getty Images via AFP

Le Grand Schtroumpf...qui regarde dans votre fenêtre

Getty Images via AFP

Smokey Bear, qui a eu la merveilleuse idée de tenir une hache géante

Getty Images via AFP

Bob l’Éponge qui veille sur nous tous

Getty Images via AFP

Ah cool, un Ronald McDonald géant, tout le monde voulait ça.

AFP

Getty Images via AFP

Rien d’inquiétant avec cette jambe

AFP

Suivez Pèse sur start sur TikTok et Instagram!