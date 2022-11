15 compilations dont tous ceux nés avant 2000 vont se souvenir

Partager







Dans le temps où la musique se vendait encore sur des supports matériels, il est arrivé que tout le monde possédait les mêmes albums.

Et souvent, les albums possédés par tout le monde étaient des compilations parce qu'on y retrouvait plusieurs styles musicaux pouvant plaire au plus grand nombre.



Le Sac de Chips a recensé pour vous 15 compilations que vous avez sûrement déjà possédé et qui traînent encore potentiellement dans le fond de votre char.

Tel que vu à la télé

Big Shiny Tunes (1996-2009)

On ne sait pas ce qui nous a le plus marqué. Les chansons en tant que telles ou les pubs à Musique Plus...

Pièces marquantes: Toutes celles sur Big Shiny Tunes 2



Danse Mix (1990-)

Pièces marquantes: Toutes celles sur Danse Mix 94

Cool Rock (1995) et Red Hot (1998)

Pièces marquantes: Lady In Red de Chris de Burgh, Tiny Dancer de Tina Turner

Trames sonores de films ou séries télé

Forrest Gump (1994)

La vie, c’est comme la trame sonore de Forrest Gump: on sait jamais sur quoi on va tomber.

Pièces marquantes: Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, For What It’s Worth de Buffalo Springfield

Dirty Dancing (1987)

Un bon mélange de musique actuelle (de cette époque) et de classiques des années 60.

Pièces marquantes: (I've Had) The Time of My Life de Bill Medley et Jennifer Warnes, She's Like the Wind de Patrick Swayze

Pulp Fiction (1994)



Dans la pièce Third Stone From The Sun issue de l’album Are You Experienced? paru en 1967, Jimi Hendrix dit d’une voix truquée: «You will never hear surf music again.» Grâce à la trame sonore du deuxième film réalisé par Quentin Tarantino, la prédiction d’Hendrix s’est avérée fausse.

Pièces marquantes: Miserlou de Dick Dale, Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, Girl, You’ll be a Woman Soon de Urge Overkill

Chansons francophones

Le lait, L’album blanc (2000)

Qui ne se souvient pas de la fameuse campagne de pub pour le lait au début du millénaire?

Pièces marquantes: C’est ma vie d’Adamo, Si tu n’existais pas de Joe Dassin

Québectronic 80 (2005)

Quand on pense à la chanson québécoise, on ne pense pas nécessairement à la musique électro. Pourtant, plusieurs artistes connus ont osé le genre dans les années 80. Cette compil les rassemble.

Pièces marquantes: Larmes de métal de Soupir, Call Girl de Nanette Workman

Je me souviens (1998)

Sous la forme d’un coffret de 3 CDs, on y retrouvait les chansons emblématiques qui ont servi de trame sonore au mouvement indépendantiste québécois.

Pièces marquantes: Les gens de mon pays de Gilles Vigneault, Mommy Daddy de Dominique Michel

Compilations artistes

Québec Love: Robert Charlebois (1993)

Dans les années 90, la maison Disques-O-Québec a lancé la collection Québec Love pour mettre en valeur le patrimoine musical de nos plus grands artistes. La compilation de l’interprète d’Ordinaire a particulièrement eu du succès, mais on aurait aussi pu choisir Claude Gauthier ou Pauline Julien.

Pièces marquantes: Les ailes d’un ange, Tout écartillé

Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers (1984)

Sérieux manne, tout le monde a ce disque-là.

Pièces marquantes: Could You Be Loved, Get Up Stand Up

The Immaculate Collection Madonna (1990)



Avant de se transformer en sosie de la réincarnation des frères Bogdanoff, Madonna a été la reine de la pop dans les années 80-90. Cette compil se concentre sur ses 7 premières années.

Pièces marquantes: Like A Virgin, Like A Prayer

Mentions spéciales

Ce soir on danse vol. 1-2... (1991)

Jive Bunny and the Master Mixers (1989)

On le sait que ce ne sont pas vraiment des compilations, mais étant donné qu’elles réunissaient plusieurs chansons (de styles parfois différents), on veut les mentionner. Et elles étaient très polyvalentes, étant jouées autant dans les mariages que dans les cabanes à sucre ou les Noëls des campeurs.

