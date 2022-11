Joe Jonas a failli incarner Spider-Man

Partager







Joe Jonas a révélé avoir auditionné pour jouer Spider-Man.

La star des Jonas Brothers a révélé, lors d'une apparition sur le podcast Just for Variety, qu'il avait auditionné pour jouer Peter Parker/Spider-Man dans le film de Marc Webb en 2012, mais qu'il avait perdu face à Andrew Garfield.

« Sur le moment, vous êtes détruit ou vous êtes vaincu. Mais vous vous rendez compte que cette personne était brillante, a-t-il partagé. Je me souviens qu'il y a des années, j'étais en lice pour Spider-Man et j'étais tellement, tellement excité. C'était l'année où Andrew Garfield l'a eu. Évidemment, c'était le bon. »

« Mais je me souviens que c'était un gros truc à l'époque, revenir pour les rappels. Et le cinéaste était un réalisateur de clips musicaux, alors je me suis dit : "J'ai une place ici." Mais vous savez quoi ? J'aime le processus d'audition, le fait de se mettre en avant et de devoir faire ses preuves. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était déjà déguisé en Spider-Man pendant le processus d'audition, Joe Jonas a répondu : « Non, mais je suis sûr que j'en avais un que j'essayais de temps en temps à l'époque. »

Lorsque MTV News avait demandé au comédien et chanteur s'il était intéressé par le rôle de Spider-Man en 2010, il avait surtout évité la question, car la distribution était en cours à l'époque.

Andrew Garfield a joué dans deux films Spider-Man et a repris le rôle l'année dernière pour Spider-Man: No Way Home, dans lequel il est apparu aux côtés de ses collègues Tom Holland et Tobey Maguire.

Joe Jonas fait actuellement la promotion de son nouveau film Devotion.