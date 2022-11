Marjo fait la couverture du magazine Clin d’œil et ça rendrait la vue à tous ceux qui l'on perdue

Partager







Marjo se retrouve en couverture de l’édition du mois de décembre du magazine Clin d’œil, et vous voulez voir ça.

Photographiée par Leda & St-Jacques, la populaire chanteuse éblouit dans cette nouvelle séance photo qui nous permet de la voir comme on ne l'avait pas vue depuis longtemps.

Leda & St-Jacques

La future coach à La Voix s’est dévêtue le temps de briller devant la lentille, et du haut de ses 69 ans, elle n'a absolument rien perdu de son énergie.

Leda & St-Jacques



Marjo semble avoir eu du gros fun à effectuer cette séance photo assumée, et dans la vidéo ci-dessous, vous comprendrez ce qu’on veut dire. En fait on va vous le dire tout de suite: elle fait le pont. C'est à ne pas manquer:

Pour voir toutes le photos de Marjo, procurez-vous le numéro en kiosque dès aujourd’hui ou sur jemagazine.ca.

