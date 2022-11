Pokémon Scarlet et Violet: plus de 10 millions de copies vendues au cours du weekend de sortie

Partager







Malgré des parties truffées de bogues et la grogne de certains joueurs qui ont exigé un remboursement, les jeux Pokémon Scarlet et Violet ont vendu un peu plus de 10 millions de copies mondialement en seulement quelques jours.

• À lire aussi: 16 bogues hilarants de Pokémon Scarlet et Violet

• À lire aussi: Voici le Pokémon de départ le plus populaire dans Pokémon Scarlet et Violet

Dans un communiqué, Nintendo a déclaré que Pokémon Scarlet et Violet ont depuis atteint le «niveau de vente mondial le plus élevé pour tous les logiciels sur toutes les plateformes Nintendo au cours des trois premiers jours». On rappelle que le duo de jeux est sorti le 18 novembre dernier.

Il s'agit d'un record important pour Nintendo, dépassant largement le lancement des jeux Pokémon Sword et Shield en 2019. Ces derniers se sont vendus à 6 millions d'unités dans le monde au cours du week-end de lancement.

Malgré les problèmes de Pokémon Scarlet et Violet, les jeux ont pratiquement tout ce dont les fans de Pokémon recherchaient. En plus de présenter une nouvelle génération de Pokémon, le monde ouvert dans lequel les joueurs sont lancés permet à ces derniers de choisir leurs propres aventures et de les compléter à leur façon. De plus, il est possible de partir à l’aventure avec des amis grâce à la fonction multijoueur.

Sortis le 18 novembre dernier, Pokémon Scarlet et Violet sont maintenant disponibles exclusivement sur la Nintendo Switch.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s