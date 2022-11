Manque d’ambition climatique: Greta Thunberg poursuit la Suède

Partager







Greta Thunberg ainsi qu’un groupe de 600 jeunes ont déposé vendredi une poursuite contre l’État suédois pour ses mesures jugées insuffisantes face aux questions climatiques, une première dans le royaume scandinave.

• À lire aussi: Greta Thunberg n’ira pas à la COP27

• À lire aussi: Grâce à l’accord de Paris, on a évité une «collision frontale avec un immense iceberg» climatique

«Aucun processus juridique pour le climat de cette envergure n’a jamais été mené devant le système juridique suédois», a affirmé à l’AFP Ida Edling, membre du comité Aurora, le mouvement initiateur de la plainte.

La plainte, symboliquement remise lors d’une manifestation à Stockholm, la capitale suédoise, a déjà été envoyée numériquement vendredi à un tribunal de Stockholm, a précisé le comité.

La plainte est préparée depuis près de deux ans, mais intervient au moment où le nouveau gouvernement de droite en Suède fait l’objet de vives critiques sur son manque d’ambition climatique.

AFP Les militants du groupe Aurora

Si l’initiative est une première devant la justice suédoise, la Suède avait déjà été assignée avec 32 autres pays devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par six jeunes Portugais en 2020, là aussi pour attaquer son manque présumé d’action contre le réchauffement climatique.

«Si nous gagnons, il y aura donc un jugement selon lequel l’État suédois est obligé de faire sa part dans le cadre des mesures mondiales nécessaires pour maintenir l’objectif [de limiter le réchauffement planétaire à] 1,5 degré», a expliqué Ida Edling.

Plusieurs se tournent vers les tribunaux

Ces dernières années, de plus en plus d’organisations et de citoyens se tournent vers la justice pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme de l’inaction des gouvernements en matière climatique.

Dans une affaire devenue emblématique, la Cour suprême des Pays-Bas avait ainsi ordonné en décembre 2019 au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici fin 2020.

• À lire aussi: COP 27: des compromis sur les GES et sur les «pertes et dommages»

En France une affaire similaire, «l’Affaire du siècle», avait porté plus de deux millions de citoyens pour faire reconnaître la défaillance de l’État dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans un rapport publié mardi, l’Institut météorologique et hydrologique suédois (SMHI) a souligné que la température moyenne du pays avait augmenté de près de 2°C depuis la fin du XIXe siècle, deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

La couverture neigeuse dure déjà deux semaines de moins, avec une hausse des précipitations dans le pays scandinave.

À voir aussi: