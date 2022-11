[PHOTOS] Voici à quoi va ressembler l'intérieur de la nouvelle bibliothèque Maisonneuve dans Hochelaga

Partager







On sait enfin ce à quoi va ressembler la bibliothèque Maisonneuve sur la rue Ontario Est dans Hochelaga-Maisonneuve et c'est assez spectaculaire.

EVOQ Architecture

L’espace, riche en histoire, est classé comme site patrimonial. En effet, la bibliothèque se situe dans l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve. L'édifice a servi d’hôtel de ville à l’ancienne municipalité de Maisonneuve de 1912 à 1918, année de son annexion à Montréal. La bibliothèque occupe ces locaux depuis 1981.

Mélanie Dusseault et MHM

Ce bagage historique frappe dès l'entrée avec les armoiries en céramique sur le plancher qui seront préservées. C'est Dan Hanganu architectes et EVOQ Architecture qui signent les plans de cette métamorphose.

Mélanie Dusseault et MHM

Mélanie Dusseault et MHM

Depuis l’été 2020, des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de l’édifice sont en cours et visent à maintenir le capital patrimonial et historique du bâtiment et à répondre aux besoins de la population d’Hochelaga-Maisonneuve par l’ajout de nombreux espaces adaptés aux différentes clientèles.

Mélanie Dusseault et MHM

En effet, la future bibliothèque Maisonneuve deviendra un lieu clé pour les échanges sociaux, la diffusion culturelle et l’apprentissage de nouvelles technologies. Elle offrira des services de grande qualité à tous les résidentes et résidents du quartier, de tous les âges et tous les horizons. Toute la population de Montréal pourra également utiliser ses services et ses collections.

Mélanie Dusseault et MHM

Mélanie Dusseault et MHM

Avec les rénovations, la superficie brute totale de la bibliothèque actuelle va tripler pour atteindre approximativement 3 700 m2. Deux ailes jouxtant le bâtiment principal seront ajoutées ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs au pourtour de la bibliothèque, dont un toit accessible avec bacs de jardinage et un espace végétalisé. Un café sera aussi aménagé à l'intérieur de la bibliothèque.

EVOQ Architecture

Les travaux ont débuté en août 2020 et devraient se terminer à l’hiver 2023.

On a bien hâte en tous cas!

4115, rue Ontario Est, 4e étage

Réouverture prévue à l'hiver 2023 (une bibliothèque temporaire est aménagée au 4115, rue Ontario Est au 4e étage depuis le début des travaux).

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s