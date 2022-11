Vaccin contre la COVID-19: les jeunes devraient-ils aller chercher leur dose de rappel avant Noël?

Partager







À l’approche des partys des Fêtes, est-ce que c’est une bonne idée, même pour les jeunes en bonne santé, d’aller chercher une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19? On fait le point avec un immunologue.

Utile, pour un jeune en santé, d’aller chercher une dose de rappel?

«Les jeunes ont très peu profité des nouveaux vaccins bivalents et ils sont probablement, pour la plupart, à un niveau où leur immunité a diminué beaucoup, s’ils sont à plus de cinq ou six mois depuis leur dernière vaccination», affirme Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Parce qu’ils peu nombreux à être allés chercher une dose de rappel, les 18-34 ans sont plus à risque d’être infectés et de transmettre le virus, poursuit-il.

En prévision des Fêtes (et des rassemblements en famille et entre amis), il suggère de prendre rendez-vous maintenant. «Si on veut avoir des belles Fêtes, c’est le moment d’aller se faire vacciner, parce que ça prend une certaine période de temps avant que notre immunité soit maximale.»

Quoi faire si on a eu la COVID-19 récemment?

Si vous avez eu la COVID-19 il y a plus de trois mois, vous êtes dû pour une dose de rappel, affirme Alain Lamarre, qui rappelle que la vaccination offre la meilleure des protections.

Le vaccin permet-il de protéger vos proches?

Si on contracte la COVID-19 après s'être fait vacciner, on risque d’être moins contagieux et d’être malade moins longtemps, réduisant ainsi les risques de transmission lors de vos rassemblements, explique le professeur.

«Il y a clairement un avantage en termes de transmission, et si on peut limiter quelques infections de personnes à risque, qui sont malades et qui pourraient faire des formes graves d’infection, pourquoi pas.»

Les jeunes du primaire et secondaire devraient-ils aller chercher une dose de rappel?

La dose de rappel peut contribuer à limiter la circulation de la COVID-19, alors que plusieurs autres virus sont actuellement présents au Québec, soutient Alain Lamarre.

«Même s’ils ne sont en général pas très malades, ils peuvent être assez malades pour manquer de l’école et transmettre [le virus] aux autres élèves de la classe», explique l’immunologue.

«Plus il y a un haut pourcentage de la population qui est à jour dans sa vaccination, moins le virus va circuler», précise-t-il.

Les doses initiales de vaccin sont-elles toujours efficaces?

Vos deux ou trois premières doses de vaccins vous protègent encore - à un certain degré - contre les formes graves de la maladie, assure Alain Lamarre. Elles n'empêcheront toutefois pas d’attraper le virus.

Devriez-vous en profiter pour vous faire vacciner contre la grippe?

Alain Lamarre suggère de vous faire vacciner pour la grippe aussi, particulièrement si vous êtes à risque de développer des complications. Et si vous côtoyez de jeunes enfants, c’est une raison de plus pour le faire.

Québec a annoncé vendredi matin que le vaccin contre l’influenza sera dorénavant offert gratuitement à tous les Québécois qui désire l’avoir.