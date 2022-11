Huit verres d’eau en une journée, c’est trop, selon une étude

Partager







Si vous avez comme objectif de boire huit verres d’eau par jour, vous en buvez peut-être trop.

Des scientifiques de l’Université Aberdeen, au Royaume-Uni, ont découvert que les deux litres d’eau recommandés par jour seraient souvent plus que ce dont la plupart des personnes ont besoin.

Comme la moitié de l’eau que l’on ingère provient de notre nourriture, les auteurs de cette nouvelle étude publiée jeudi dans le média Science estiment que l’on aurait plutôt besoin de 1,5 à 1,8 litre d’eau quotidiennement.

Des recherches faites par le passé avaient été faites sur des échantillons de personnes plus petits, rapporte le média britannique BBC.

«L’eau dont on aurait besoin est la différence entre le total d’eau que l’on doit ingérer et la quantité d’eau que l’on obtient de nos aliments», explique le scientifique John Speakman de l’Université d’Aberdeen sur les ondes de Good Morning Scotland de BBC Radio.

«La façon dont on évalue la quantité de nourriture est en demandant aux participants combien ils ont mangé, poursuit-il, mais parce que les gens sous-estiment combien ils mangent, on surestime la quantité d’eau qui est nécessaire.»

Une étude planétaire

5604 personnes de 23 pays différents, âgés entre huit jours et 96 ans ont participé à l’étude, avec la collaboration de scientifiques partout dans le monde.

Les participants ont dû boire un verre d’eau dont certaines molécules d’hydrogène étaient remplacées par un isotope stable d’un élément, sans danger et que l’on retrouve dans le corps humain, appelé deutérium.

Le taux d’élimination du deutérium permet de voir à quelle rapidité l’eau se régénère dans le corps.

Les individus pour qui l’eau se renouvelle plus rapidement dans le corps ont généralement besoin de boire plus d’eau. C’est généralement le cas de ceux qui vivent dans des environnements chauds et humides ou en haute altitude, mais aussi des athlètes et des femmes enceintes ou qui allaitent, remarque-t-on dans l’étude.

La dépense d’énergie est le facteur qui influence le plus le renouvellement de l’eau dans le corps.

Pas de «règle universelle»

Les valeurs les plus élevées ont été observées chez les hommes âgés entre 20 et 35 ans, qui consommaient environ 4,2 litres par jour.

«Même si un homme dans la vingtaine a un renouvellement d’eau de 4,2 litres par jour, ça ne veut pas dire qu’il doit boire 4,2 litres chaque jour», précise John Speakman.

«La quantité d’eau à consommer chaque jour est d’environ 3,6 litres par jour. Comme la plupart des aliments contiennent aussi de l’eau, une quantité substantielle d’eau est fournie simplement en mangeant», poursuit le professeur.

«Cette étude démontre que la suggestion commune que l’on doit tous boire huit verres d’eau par jour est probablement trop élevée pour la plupart des gens et qu’une “règle universelle” pour la consommation d’eau n’est pas soutenue par ces données», conclut-il.