Tout le monde capote sur la directrice générale de Saint-Sévère qui vole la vedette à TLMEP

L’histoire incroyable des vaches en cavale dans la petite municipalité de Saint-Sévère, en Mauricie, a fait le tour du Québec cette semaine, mais, dimanche soir, c’est la DG de la ville qui est devenue une star.

La directrice générale de Saint-Sévère, Marie-Andrée Cadorette, ainsi que le maire Jean-Yves St-Arnaud étaient sur le plateau de Tout le monde en parle et la première a complètement volé la vedette.

Sur Twitter, les internautes ont adoré la DG, qui s’est montrée hilarante en plus d’être très articulée et rafraîchissante. Plusieurs ont souligné sa répartie et ont même réclamé qu’elle revienne comme fou du roi aux côtés de Lepage.

«Vous, vous êtes la DG d’une petite municipalité d’environ 330 habitants et là vous vous retrouvez à devoir gérer ça», a demandé Guy A. Lepage. «Oui, on appelle ça chez nous “autres tâches connexes”», a lancé d’emblée la femme de 38 ans, déclenchant les rires sur le plateau.

«La SQ m’a dit qu’on pouvait abattre les vaches. J’ai dit qui ça “on”? Je leur ai dit qu’au quotidien la municipalité, c’est moi toute seule dans mon bureau. Je suis en robe avec des talons aiguilles, je ne vais pas à la chasse aux vaches», a-t-elle raconté au grand plaisir des internautes.

La dg de la municipalité et les vaches de St-Sévère...🐄🐄🐄

"Vous pouvez les abattre.

Vous qui?

Vous la municipalité.

Au quotidien, la municipalité, c'est moi toute seule dans mon bureau."

J'ai encore mal aux abdos. 🤣🤣🤣 #tlmep https://t.co/8RmX7Zf5GO — Rachad Lawani (@rachadlaw) November 28, 2022

«Ça serait vraiment merveilleux si ça se passait ailleurs», a-t-elle répliqué plus tard à Julie Le Breton, qui soulignait que malgré le drame et le côté sérieux de la saga, il y avait quand même une symbolique extraordinaire là-dedans.

Voici quelques réactions d’internautes enthousiastes (et c'est peu dire):

Complètement sous le charme — Stéphane Bourdeau (@StefBourdeau) November 28, 2022

Plus de répartie que du monde dont c'est la job. — Léa Stréliski (@LeaStreliski) November 28, 2022

Beau moment avec l’hilarante DG de St-Sévère!



⭐️ Étoile du match: Marie-Andrée Cadorette. #TLMEP pic.twitter.com/jaiOKoycgG — Monsef Derraji (@monsefderraji) November 28, 2022

L’entrevue la plus drôle de toute l’histoire de #tlmep ! — Nathalie Roy (@TalieRoy) November 28, 2022

« Ce serait merveilleux si ça se passait ailleurs ». Elle est vraiment très drôle cette dg de la municipalité de Saint-Sévère Mme Marie-Andrée Cadorette avec l’inconcevable histoire des vaches en liberté. Ce sujet ridicule devient soudain quelque chose de sympathique. #tlmep — Gaétan Girard (@gaetan_girard) November 28, 2022

Jamais ris autant en regardant Tout le monde en parle #tlmep @OFF_TLMEP — Marilyne Levesque (@MarilyneLevesqu) November 28, 2022

Pour un peu j’aurais envie de déménager à St-Sévère tellement la directrice municipale Marie-André est sympathique! Formidable c’est l’étoile du match ce soir #tlmep — Frederique Marie (@FrederiqueMarie) November 28, 2022

L’amusante mairesse de St-Sévère où se sont épivardées les vaches:« Ce serait merveilleux si ça se passait ailleurs». 🤣#TLMEP — Yolande Villemaire 💙💛 (@yolandevillemai) November 28, 2022

« J’ai même essayé en jouant de la flûte à bec. » Cette entrevue à #tlmep était du bonbon. #lesvaches — Annie Lafrance (@LafranceAnnie) November 28, 2022

Commencez à graver le nom de la DG de St-Sévère sur un Gémeau ! Quelle entrevue! 😂 🐄🐄#TLMEP — Nicolas Ducharme (@NicolasDucharme) November 28, 2022

Marie-Andrée Cadorette. On en veut tous une dans nos vies.#tlmep

PS: faut vraiment la revoir à quelque part cette dame. — Tita Bougon (@Madame_Bougon) November 28, 2022

La DG de St-Sévère est solide en plus d’être drôle. #tlmep — Pascal (@easiest_pascal) November 28, 2022

Après le passage de 5327 humoristes (approximativement), c'est la DG de Saint-Sévère qui me fait éclater de rire à #TLMEP — Claude Gohier (@claudegohier) November 28, 2022

Marie-Andrée Cadorette dans le rôle de fou du roi aux côtés de @guyalepage, dimanche prochain? 🙃🤷🏻‍♂️ #tlmep — Hadi Hassin (@hassinhadi) November 28, 2022

Mon dieu que la DG de Saint-Sévère va recevoir des offres d'emploi😁 #tlmep — Super Marianne (@majob01) November 28, 2022

Et l’étoile du match va à la dg de St-severe😉😉🤭#tlmep — pierre bedard (@patafoineu) November 28, 2022

La DG en était «seulement» à sa cinquième entrevue au sujet de toute la saga bovine. «Donc en plus, tu n'es même pas rodée!» lui a lancé Magalie Lépine-Blondeau, visiblement sous le charme.

L'entrevue est disponible ici.

