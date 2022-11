Une chanteuse qu’on ne croyait plus revoir sur scène étonne à Chanteurs masqués

Partager







Dire que l'épisode de dimanche de Chanteurs masqués était fort en émotions serait un euphémisme.

• À lire aussi: Voici tous les masqués et les démasqués à Chanteurs masqués saison 2

Pas un, mais deux des cinq chanteurs restants ont été éliminés en prévision de la grande finale de la semaine prochaine.

La Super Loutre, le Robot et la Reine du Jour et de la Nuit ont été sauvés par le public, ce qui veut dire que l’Éléphante Yéyé et la Luciole ont dû retirer leur masque.

Véronic DiCaire et Anouk Meunier ont toutes deux trouvé que l’excellente comédienne Maude Guérin se cachait dans le costume du pachyderme rétro.

s

Par contre, seule Véronic a reconnu qui se dissimulait dans l’autre costume.

Dès la première prestation de la Luciole en début de saison, l’imitatrice avait reconnu la voix d’une de ses homonymes, soit la chanteuse Véronique Béliveau. Elle était certaine de son coup.

Julien Faugere / TVA Publications

La femme âgée de 67 ans a marqué le Québec des années 70, 80 et 90. Après sa carrière en musique, elle s’est tournée vers l’animation. Béliveau est maintenant auteure de livres pour enfants.

Dans une entrevue au Journal de Montréal de 2021, la mère de deux enfants qu’elle a adoptés avec Josélito Michaud a affirmé ne pas avoir envie de remonter sur scène. Son apparition à Chanteurs masqués aura donc été une belle surprise pour tous!

Aussi sur Le Sac de chips:

s

s