Une étonnante maison à la décoration jeune et éclectique à Shawinigan à vendre pour 275 000$

Partager







De l’extérieur, rien ne laisse présager la grandeur de cette maison plain-pied à Shawinigan.

La maison est construite sur une dalle de béton chauffante qui fut recouverte de porcelaine de qualité dans toutes les pièces.

Du Proprio

L’orientation sud-ouest des fenêtres permet à la grande aire ouverte d’être très ensoleillée toute l’année. Les hauts plafonds épatent dès la porte d’entrée franchie.

La vaste cuisine impressionne avec son comptoir de quartz blanc et son grand îlot en bois massif. Les propriétaires actuels offrent la possibilité d'inclure tous les électroménagers Whirlpool dans la vente. La maison est d’ailleurs vendue avec tous les luminaires et certains meubles, selon la demande.

Du Proprio

Les 900 pieds carrés de la maison incluent deux chambres et une salle de bain.

Les deux chambres sont de bonne taille. La chambre principale profite d’un grand garde-robe. Sinon, plusieurs espaces de rangement se trouvent dans la maison.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette maison clé en main!

De la chambre principale, les futurs propriétaires pourront accéder à une terrasse avec un bain encastré.

Du Proprio

À l’extérieur, une terrasse couverte en bois est idéale pour les soirées entre amis.

Du Proprio

À 15 minutes de Shawinigan et à 30 minutes de Trois-Rivières, la maison se situe dans un quartier tranquille entouré de nature et proche des commerces et services. Les futurs propriétaires seront près du mont de ski Vallée du Parc, du parc national de la Mauricie et de la marina de Grand-Mère.

Cette propriété est mise sur le marché par ses propriétaires actuels via DuProprio pour 275 000$.

Ces autres propriétés risquent de vous intéresser:

s